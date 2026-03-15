Flor Peña y Érica Rivas vuelven como Moni y María Elena: lo que se sabe del spin-off de "Casados con hijos"

"Casados con hijos" es una de las series más populares y recordadas de la televisión argentina. Veinte años después de su estreno, el cariño del público sigue intacto y cualquier noticia vinculada a la ficción provoca un revuelo inmediato. En 2023, su regreso en formato teatral fue un éxito total, aunque con una polémica mediante: la ausencia de María Elena Fuseneco, personificado por Érica Rivas, generó un sinfín de rumores sobre peleas internas y diferencias artísticas. Recientemente, la noticia de un spin off de la sitcom, pero de la mano de Érica y Flor Peña, encendió todas las alarmas. Ahora se conocen más detalles acerca del proyecto, que es un hecho que va a concretarse.

Según La Pavada de Diario Crónica, tras negociaciones se va a realizar para más adelante el spin-off de "Casados con hijos" con Florencia Peña y Érica Rivas. Si bien la marca que estaba interesada en producir se cayó, lograron seducir al gigante de la web, con lo cual saldrá en plataforma y Telefé. Diremos que una vez que se cierre van con los libros de Mónica Argento y María Elena Fuseneco, que estarán de viaje y van a interactuar con distintos personajes (no de "Casados", ni Guillermo Francella ni Marcelo de Bellis).

Érica Rivas y Flor Peña volverán a trabajar juntas en un proyecto sobre "Casados con hijos".

La propuesta es ambiciosa pero tiene un condimento que la hace todavía más interesante: la historia se centraría en la juventud de estos dos personajes, antes de que se crucen con los hombres de sus vidas. Es decir, una etapa previa a la llegada de Pepe Argento y Dardo Fuseneco, cuando las chicas recién empezaban a descubrir el mundo y todavía no imaginaban el desastre familiar que tendrían después. Con ese foco, la producción busca capitalizar el cariño del público y ofrecer una mirada fresca dentro de un universo que ya es parte de la cultura popular argentina.

El regreso abre una nueva etapa para la marca "Casados con hijos" y pone en primer plano a dos figuras que fueron claves en el éxito original. Sin embargo, por ahora nadie sabe si después de este spin-off llegarán capítulos centrados en Pepe (Francella) y Dardo (De Bellis), o si en algún momento volverá a narrarse la vida de todos juntos, como en la tira que emitía Telefe.