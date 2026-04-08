Mercedes Morán y Dolores Fonzi protagonizan una fuerte serie de Netflix basada en la obra de Mariana Enriquez: primeras imágenes

Se conocieron las primeras imágenes de Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carito Pelitti en "Mis muertos tristes", la nueva miniserie de terror de Netflix basada en los relatos de Mariana Enriquez. La noticia generó un impacto total en la industria, ya que la dirección del chileno Pablo Larraín promete llevar a la pantalla el horror cotidiano con una estética perturbadora. Esta unión de talentos marca un hito para las producciones regionales, posicionando al género en un lugar de privilegio con un rodaje que ya moviliza a Buenos Aires y Santiago de Chile.

Las primeras fotos de Mercedes Morán y Dolores Fonzi en la serie de Netflix basada en la obra de Mariana Enriquez

Todo comenzó con la elección de un elenco de estrellas que garantiza calidad actoral en cada escena para encarnar los fantasmas de la autora. La protagonista de la noticia es la médica de 60 años Ema, interpretada por la prestigiosa Mercedes Morán, quien convive con la perturbadora capacidad de ver muertos en su barrio. En medio de esta atmósfera asfixiante, la llegada de su sobrina Julie, papel a cargo de Dolores Fonzi, desata una serie de eventos sobrenaturales que obligan a los vecinos a enfrentar recuerdos dolorosos. La participación de Alejandra Flechner termina de cerrar un trío actoral potente para esta historia de 4 episodios que promete no dejar a nadie indiferente.

La parte más explosiva de este proyecto es que el guion cuenta con la pluma de la propia Mariana Enriquez, junto a Guillermo Calderón y Anastasia Ayazi. La adaptación no se limita al cuento homónimo, sino que integra elementos de otros relatos icónicos de la autora como "Julie", "Un lugar soleado para gente sombría" y "Cuando hablábamos con los muertos". Para los seguidores de la "reina del terror contemporáneo", esta serie es la oportunidad de ver plasmados sus secretos familiares y culpas sociales con una estética cinematográfica de primer nivel.

"Mis muertos tristes", la producción de terror que suma a Alejandra Flechner y Carito Pelitti

Actualmente, el foco de la producción está puesto en recrear ese terror cotidiano tan característico de Enriquez, donde lo sobrenatural se mezcla con la cruda realidad del conurbano y los secretos enterrados. "Ema intenta gestionar las presencias hasta que la llegada de su sobrina desata sucesos que obligan al barrio a enfrentar recuerdos dolorosos", adelantaron desde la producción sobre la trama central. La serie explorará el don compartido entre tía y sobrina, convirtiendo una herencia familiar en una pesadilla que trasciende las paredes de su casa y afecta a toda la comunidad.

Finalmente, el estreno de esta miniserie se perfila como uno de los grandes eventos de Netflix para la próxima temporada, consolidando el fenómeno de la literatura de terror argentina en el mundo. Mientras los fanáticos esperan las primeras imágenes del rodaje, la expectativa por ver a Morán y Fonzi sumergidas en este clima de suspenso y "muertos tristes" no para de crecer. El escándalo por los secretos del barrio apenas comienza, confirmando que en esta historia, los fantasmas más peligrosos no son los que se ven, sino los que se cargan en la conciencia y el pasado.y el pasado.