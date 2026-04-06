La estremecedora miniserie de Netflix que no te dejará dormir por su historia perturbadora de 6 capítulos

En el catálogo de Netflix Argentina se encuentra "El cuco de cristal", una miniserie de una temporada de 6 capítulos que se destaca por su clima inquietante y su historia cargada de tensión.

Con una narrativa que va creciendo capítulo a capítulo, se posiciona como una de esas propuestas que te deja con el corazón en la garganta y una sensación perturbadora difícil de sacarse de encima.

¿De qué se trata "El cuco de cristal", la serie escalofriante de Netflix?

¿De qué se trata "El cuco de cristal", la serie escalofriante de Netflix?

La historia sigue a Clara Merlo, una joven médica que logra sobrevivir a un infarto gracias a un trasplante de corazón. A partir de ese momento, empieza a sentir la necesidad de saber quién fue su donante, lo que la lleva a viajar a un pequeño pueblo tras recibir una invitación de la madre del joven fallecido.

Lo que parecía una simple búsqueda personal pronto se transforma en algo mucho más complejo. Su llegada empieza a destapar secretos ocultos en la comunidad, vinculados a la desaparición de un bebé y a otros hechos que nunca se resolvieron. A medida que avanza, Clara se ve envuelta en una trama que conecta historias del pasado con situaciones del presente, dejando al descubierto cosas que muchos preferían mantener en silencio.

La serie funciona bien porque no se apura en contar todo, sino que va soltando la información de a poco y genera intriga constante. Tiene ese estilo de misterio que engancha sin necesidad de grandes giros exagerados, apoyándose más en el clima y en los secretos que van apareciendo. Es de esas historias que se dejan ver fácil y que mantienen el interés hasta el final.

El reparto está encabezado por Catalina Sopelana en el papel de Clara Merlo, acompañada por Itziar Ituño como Marta Ferrer y Álex García en el rol de Miguel Ferrer. También se destacan Alfons Nieto como Juan Ferrer, Iván Massagué como Rafael y Tomás del Estal, completando un elenco que acompaña con solidez el tono oscuro y misterioso de la serie.