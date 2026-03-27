Netflix: la miniserie de terror psicológico protagonizada por Camila Morrone que es un éxito en la plataforma

El formato de miniserie es uno de los más elegidos por los suscriptores de Netflix, ya que este tipo de producciones suelen condensar en pocos capítulos historias breves, pero dinámicas y atrapantes, ideales para mantener al público en vilo hasta el desenlace. En ese sentido, la plataforma estrenó recientemente una nueva apuesta de terror psicológico que no tardó en escalar posiciones entre los contenidos más vistos.

Se trata de "Algo terrible está a punto de suceder" (Something Very Bad Is Going To Happen), una miniserie de ocho capítulos protagonizada por la actriz argentina-estadounidense Camila Morrone junto a Adam DiMarco. La producción cuenta además con el respaldo de los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, quienes participan como productores ejecutivos.

Netflix: ¿De qué trata "Algo terrible está a punto de suceder"?

La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "Camila Morrone, Adam DiMarco y Jennifer Jason Leigh protagonizan esta inquietante serie de terror sobre una futura novia atormentada por visiones funestas del día de su boda".

Camila Morrone interpreta a una novia que es atormentada por oscuras visiones en vísperas de su boda.

La historia sigue a Rachel, interpretada por Morrone, una joven que llega a la finca familiar de su prometido Nicky días antes de la boda. Lo que inicialmente parece una celebración íntima comienza a tornarse extraño desde el primer momento.

La protagonista percibe que algo no encaja en el entorno, mientras la familia de su pareja exhibe comportamientos y rituales poco habituales.

A medida que avanzan los episodios, la tensión se incrementa y la sensación de amenaza constante se instala de forma progresiva, generando un clima perturbador.

Lejos de recurrir a golpes de efecto (también conocidos como "jumpscares"), la serie construye su narrativa a partir de la incomodidad y el misterio, en una línea similar a producciones como "Us" o "Dark", también disponibles en la plataforma.

"Algo terrible está a punto de suceder" se desarrolla a partir del terror psicológico, que invita a los espectadores a descubrir qué es lo que se esconde detrás de una celebración que, desde el inicio, está rodeada de secretos turbios.

Otro de los aspectos destacados es su elenco, ya que cuenta con la participación de Camila Morrone en el rol central, lo cual representa un paso importante para la presencia argentina en producciones internacionales de alto perfil.

También la acompañan figuras reconocidas como Adam DiMarco, conocido por su trabajo en "The White Lotus", Jennifer Jason Leigh y Ted Levine.