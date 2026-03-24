Tiene solo 6 capítulos: la miniserie de Netflix que rompe récords y es ideal para los fanáticos del misterio

En los últimos días, la plataforma de Netflix Argentina incorporó una miniserie de pocos capítulos que cautiva a los espectadores fanáticos del misterio con su historia de unas vacaciones familiares que terminan muy mal y no tardó ni una semana en ubicarse dentro del Top 10 de visualizaciones.

"Esa Noche" es una producción española de Jason George basada en la novela "That Night" (Gillian McAllister) que sumerge al espectador en una trama oscura donde los secretos y las tensiones entre sus personajes salen a la luz de formas inimaginables.

¿De qué se trata "Esa Noche", la nueva serie de Netflix que enganchó a todos?

¿De qué se trata "Esa Noche", la nueva serie de Netflix que enganchó a todos?

La historia sigue a las hermanas Arbizu Elena, Paula y Cris, que viajan juntas a República Dominicana con la idea de desconectar, pero terminan viviendo una situación que las desborda por completo.

Todo da un giro cuando Elena provoca un accidente y sus hermanas deciden ayudarla a ocultar lo sucedido, convencidas de que es la única salida posible en ese momento.

Desde ahí, la historia se vuelve cada vez más tensa. Ella carga con la culpa y el impacto de lo que pasó, mientras sus parientes intentan mantener el control de la situación y empiezan a dudar de todo.

El pacto que las une empieza a resquebrajarse y lo que al principio fue una reacción impulsiva se transforma en un secreto difícil de sostener, que las pone constantemente al límite.

Con las actuaciones de Clara Galle (Elena), Claudia Salas (Paula) y Paula Usero (Cris), la serie construye un clima cargado de tensión donde cada decisión pesa. Entre discusiones, silencios incómodos y giros inesperados, la historia muestra cómo una sola noche puede cambiarlo todo y sacar a la luz lo peor y también lo más humano de cada una.