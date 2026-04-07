El rating de la televisión argentina se encendió con una propuesta que apela directo a la memoria emocional de los espectadores. El domingo y la nostalgia suelen ir de la mano, y esta vez la pantalla de Telefe fue el refugio ideal para una audiencia que buscó reencontrarse con una joya de nuestra cultura. En una competencia dominada por el vivo y la actualidad, la vuelta de este clásico demostró que hay historias que no pierden vigencia y siguen siendo el imán perfecto para el encendido familiar.



Curiosidades del rating: El éxito de "Esperando la carroza" en Telefe

Según informó La Pavada de Diario Crónica, lo más visto del domingo fue: "GH", 11.5 puntos; "El mundo del espectáculo", 5.1; "Domingo de película", 0.5; "Fútbol sin manchas", 0.4, y "Se siente Argentina", 0.2. En la tanda vintage, "Ingalls" marcó 2.5; "El Chavo", 2.2 y "Agente 86", 0.6. El duelo central fue para "Cine: Esperando la carroza" con 5.3 y 4.5, frente a "Almorzando con JV" que hizo 2.5.

A más de 40 años de su estreno, "Esperando la carroza" demostró que su humor sigue intacto en el ADN de los argentinos. La película logró picos de 5.3 puntos, superando a propuestas actuales con mucha producción. Es un fenómeno que rompe las reglas de la televisión moderna. El público eligió una vez más las frases icónicas de la familia Musicardi por encima de los formatos en vivo.

Curiosidades del rating: El fenómeno de "Esperando la carroza" que desafía el paso del tiempo

La gran sorpresa fue el triunfo sobre "Almorzando con JV", que quedó relegado con apenas 2.5 puntos. El tradicional almuerzo de los domingos no pudo frenar el avance del cine nacional. La película captó el interés masivo y demostró que ciertas historias funcionan como refugios seguros para el espectador. Los números confirman que el carisma de figuras como Antonio Gasalla y China Zorrilla sigue siendo un imán para el rating.

Finalmente, la jornada dominical confirmó que el buen cine de archivo puede ser un arma letal en la grilla. Mientras la industria busca fórmulas nuevas para recuperar el encendido, los clásicos locales siguen dando batacazos impensados. Hoy la verdadera pelea no se da solo por la novedad. El éxito reside en la capacidad de conectar con la identidad cultural que estos programas mantienen viva a través de las generaciones.