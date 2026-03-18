Mariela Fernández: el look denim súper canchero que eligió para conducir "Amanece informado"

En la pantalla de Crónica TV, la mañana arranca temprano y el estilo acompaña cada placa roja. Mariela Fernández, conductora del ciclo "Amanece informado", sabe que la moda es clave para conectar con la audiencia desde las 8 am. En un contexto informativo siempre intenso, la periodista logra imponer frescura con propuestas que combinan comodidad y tendencia.

El look de jean casual de Mariela Fernández

Para encarar la jornada, Mariela Fernández eligió una campera de denim oscuro con cierres plateados de la marca Enede, que le dio un aire rockero y descontracturado al conjunto. Lo combinó con una remera básica negra, manteniendo un perfil limpio y versátil para el vivo. El beauty look, con el sello de Mila Marzi y el pelo rubio lacio, completó una apuesta segura pero con mucha onda.

Mariela Fernández confirma que una prenda clásica como la campera de jean puede ser la protagonista de un look periodístico impecable. ¿Te gusta este estilo relajado para arrancar el día con energía?