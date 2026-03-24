AC/DC hizo vibrar River: Brian Johnson y Angus Young lideraron un regreso demoledor en Buenos Aires

Después de casi dos décadas de ausencia, AC/DC regresó a la Argentina con un show que quedará en la historia. La primera noche del Power Up Tour en el Estadio River Plate reunió a 70.000 personas en un estadio completamente agotado, marcando el inicio de tres fechas sold out en la Ciudad de Buenos Aires.

La expectativa era enorme y la respuesta del público no tardó en confirmarlo: una ovación ensordecedora recibió a la banda en cuanto pisó el escenario.

Una previa explosiva con sello internacional y local

La jornada comenzó con la potencia de Eruca Sativa, encargados de abrir la noche con su energía característica. Luego fue el turno de The Pretty Reckless, liderados por Taylor Momsen, quienes terminaron de encender al público antes del plato fuerte.

Con el estadio completamente encendido, la escena quedó lista para una verdadera celebración del rock.

Taylor Momsen en River

AC/DC en estado puro: dos horas de clásicos y potencia

Con Angus Young y Brian Johnson al frente -acompañados por Stevie Young, Chris Chaney y Matt Laug-, la banda desplegó un show de más de dos horas que combinó sus himnos eternos con canciones de su disco "Power Up" (2020).

El arranque con "If You Want Blood (You've Got It)" marcó el tono de una noche sin respiro, que incluyó clásicos como "Back in Black" y "Thunderstruck", ejecutados con una precisión y energía que confirmaron la vigencia absoluta del grupo.

Un espectáculo visual y sonoro a la altura de su leyenda

La puesta en escena no se quedó atrás. Durante "Highway to Hell", el estadio explotó con llamaradas de pirotecnia, mientras que Angus Young se robó todas las miradas con un solo extendido en "Let There Be Rock", llevado al límite antes de los bises.

Uno de los momentos más recordados llegó cuando Brian Johnson, completamente conectado con el público, lanzó:

"This is rock 'n roll! This is Buenos Aires' rock n' roll, and I love it!".

Un final explosivo que reafirma su vigencia

El cierre fue tan contundente como todo el show: "T.N.T." y "For Those About to Rock (We Salute You)" hicieron estallar el estadio, acompañados por los tradicionales cañones que marcaron el final de una noche inolvidable.

Con este primer encuentro en River, AC/DC dejó en claro que sigue siendo uno de los pilares fundamentales del rock mundial y que su conexión con el público argentino permanece intacta.

Lo que viene: dos noches más para hacer historia

El paso de la banda por Buenos Aires continuará con dos fechas más, el 27 y 31 de marzo, que ya se encuentran completamente agotadas.

Así, el Power Up Tour no solo confirma el regreso de una leyenda, sino que también reafirma el lugar de Argentina como una de las plazas más intensas del rock a nivel global.

Un ritual que trasciende generaciones

Lo que se vivió en el Estadio River Plate no fue solo un recital: fue un verdadero ritual colectivo donde distintas generaciones se unieron bajo un mismo lenguaje, el del rock.

AC/DC no solo volvió a la Argentina: revalidó su historia, su potencia y su vínculo único con el público local. En tiempos donde todo cambia, hay algo que permanece intacto: cuando suenan sus riffs, el mundo se detiene y el rock vuelve a latir más fuerte que nunca.