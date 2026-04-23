Pity Álvarez vuelve con "Lejos de ser": nuevo single, videoclip de cine y show en Rosario

Pity Álvarez estrena "Lejos de ser", su nuevo single y videoclip, en el que vuelve a desplegar su impronta rockera con una energía cruda y directa. El lanzamiento arranca con una frase que ya es marca registrada del artista -"Señora, ¿tiene cambio de 20.000?"- y da paso a un rockandroll potente que reafirma su identidad.

Rodrigo de la Serna participa del videoclip de "Lejos de ser"

El videoclip, dirigido por el cineasta Luis Ortega, demandó diez meses de producción y cuenta con las actuaciones de Rodrigo de la Serna y Camila Peralta, entre otros. Según Ortega, el proyecto se sostiene en una idea central: "El humor, la creación y la amistad son la Santísima Trinidad".

El tema fue grabado en La Base Estudio, con producción del propio Cristian Álvarez, mezcla y master a cargo de referentes de la escena técnica, y marca un nuevo capítulo en el regreso artístico de Pity, luego de su show en el Estadio Kempes ante más de 35.000 personas.

Pity Álvarez lanza "Lejos de ser", su nuevo single con videoclip dirigido por Luis Ortega

Pity en vivo en Rosario

En paralelo al estreno, Pity Álvarez se prepara para su segunda presentación solista, que tendrá lugar el sábado 9 de mayo en el Autódromo Municipal de Rosario, en lo que promete ser un nuevo encuentro de alto impacto con su público.