Menú
Mirá CM en vivo

Lanzamientos

Pity Álvarez vuelve con "Lejos de ser": nuevo single, videoclip de cine y show en Rosario

El artista presenta su nuevo tema con videoclip dirigido por Luis Ortega y se prepara para su segunda presentación solista en el Autódromo de Rosario

Cecilia Andrea Bello

Pity Álvarez estrena "Lejos de ser", su nuevo single y videoclip, en el que vuelve a desplegar su impronta rockera con una energía cruda y directa. El lanzamiento arranca con una frase que ya es marca registrada del artista -"Señora, ¿tiene cambio de 20.000?"- y da paso a un rockandroll potente que reafirma su identidad.

&nbsp;Rodrigo de la Serna participa del videoclip de "Lejos de ser"&nbsp;
 Rodrigo de la Serna participa del videoclip de "Lejos de ser" 

El videoclip, dirigido por el cineasta Luis Ortega, demandó diez meses de producción y cuenta con las actuaciones de Rodrigo de la Serna y Camila Peralta, entre otros. Según Ortega, el proyecto se sostiene en una idea central: "El humor, la creación y la amistad son la Santísima Trinidad".

El tema fue grabado en La Base Estudio, con producción del propio Cristian Álvarez, mezcla y master a cargo de referentes de la escena técnica, y marca un nuevo capítulo en el regreso artístico de Pity, luego de su show en el Estadio Kempes ante más de 35.000 personas.

&nbsp;Pity Álvarez lanza "Lejos de ser", su nuevo single con videoclip dirigido por Luis Ortega&nbsp;
 Pity Álvarez lanza "Lejos de ser", su nuevo single con videoclip dirigido por Luis Ortega 

Pity en vivo en Rosario 

En paralelo al estreno, Pity Álvarez se prepara para su segunda presentación solista, que tendrá lugar el sábado 9 de mayo en el Autódromo Municipal de Rosario, en lo que promete ser un nuevo encuentro de alto impacto con su público.

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

4
El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?
Noticias

El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?

5
Afirman que Rodrigo De Paul estaría enviando mensajes a otras mujeres en medio de su relación con Tini Stoessel
Noticias

Afirman que Rodrigo De Paul estaría enviando mensajes a otras mujeres en medio de su relación con Tini Stoessel

Últimas noticias de Pity Álvarez