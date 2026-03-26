Muerte de Liam Payne: liberaron a los dos acusados de suministrarle drogas

La causa por la muerte del cantante británico Liam Payne sumó un nuevo capítulo judicial en las últimas horas. Por disposición de la Justicia, fueron excarcelados Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra. Ambos eran los principales acusados de haberle entregado drogas al artista antes de que muriera al caer del tercer piso de un hotel en Palermo el 16 de octubre de 2024.

La medida fue dictada por la jueza Karina Andrade, responsable del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires. La resolución se dio durante una audiencia de pedido de excarcelación solicitada por las defensas de los imputados.

Hasta el momento, tanto el camarero como el empleado del hotel donde se hospedaba el ex One Direction estaban imputados. Ambos cumplían con una medida de prisión domiciliaria bajo el cargo de suministro de estupefacientes.

Según informaron fuentes del caso, la jueza consideró que no existe peligro de fuga en el caso de Pereyra. Tampoco se detectaron indicios de que el acusado pudiera amedrentar a los testigos que forman parte de la investigación judicial.

Para tomar esta decisión, Andrade tuvo en cuenta la falta de antecedentes y la situación laboral de Pereyra. Según declaró su abogado, se valoró que el joven trabajó toda su vida y que tiene la necesidad de retomar sus tareas para subsistir.

Por su parte, el defensor de Paiz, Fernando Madeo Facente, confirmó a través de las redes sociales que su cliente recuperó la "total libertad" por pedido de la defensa y la disposición del nuevo juzgado.

Augusto Cassiau, abogado de Pereyra, también se manifestó sobre la liberación. El letrado aseguró que ahora podrán preparar la estrategia de defensa de su cliente en libertad, tras haber sido acusado de entregar drogas a título oneroso.

Los hechos

El hecho ocurrió el 16 de octubre de 2024 en el Hotel CasaSur, ubicado en Costa Rica 6032. El cantante, que estaba de gira por el país cayó del tercer piso del establecimiento y murió en el acto por las graves heridas.

La investigación posterior y los resultados de la autopsia revelaron datos clave sobre el estado de Payne. En su sangre se hallaron rastros de alcohol, cocaína y sertralina, un antidepresivo que le había sido recetado.

Los peritos determinaron que el músico no estaba plenamente consciente al momento del impacto. Se encontraba en un cuadro de disminución de conciencia que lo dejó en una situación de extrema vulnerabilidad frente al peligro.

A través del análisis de cámaras de seguridad y chats de celulares, los investigadores sospechan que los acusados le vendieron cocaína en al menos dos oportunidades.

Los imputados, sin embargo, sostuvieron en sus declaraciones que no buscaron ganancias económicas y que actuaron bajo presión o por admiración.