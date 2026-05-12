Sol y frío para el AMBA: ¿Cómo estará el clima hasta el próximo lunes?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un otoño con características más templadas de lo habitual. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó una semana con tiempo estable y sin probabilidades de lluvia en el corto plazo.

Esta tendencia de clima seco garantizó un alivio necesario tras las ráfagas que afectaron recientemente a la provincia. Sin embargo, el ambiente impactó en la sensación térmica durante las primeras horas del día: la amplitud térmica será la gran protagonista de la semana.

El detalle del tiempo: día por día

Miércoles 13 de mayo: Jornada de transición ideal. Se espera una mínima de 11°C y una máxima que alcanzará los 17°C . El cielo se presentará parcialmente nublado, manteniendo el clima seco.

Jueves 14 de mayo: Tarde de otoño clásica. La mínima rondará los 10°C y la máxima tocará los 18°C , sin probabilidad de precipitaciones.

Viernes 15 de mayo: Se consolidó como el día más templado del cronograma. La máxima llegará a los 20°C, mientras que la mínima se mantendrá en los 10°C.

Esta tendencia de clima seco garantizó un alivio necesario tras las ráfagas que afectaron recientemente a la provincia.

Sábado 16 de mayo: Comienzo de fin de semana estable. Las marcas térmicas oscilarán entre los 13°C de mínima y los 17°C de máxima, con vientos en calma.

Domingo 17 de mayo: Regreso del frío marcado. Será la mañana más fresca del período, con una mínima de apenas 7°C y una máxima que no superará los 15°C .

Lunes 18 de mayo: El inicio de la semana laboral mantendrá el cielo algo nublado, con temperaturas entre los 8°C y los 15°C, confirmando la ausencia de lluvias.

Recomendación de servicio

Tras el temporal del último fin de semana, los vientos han disminuido considerablemente. Se mantendrán leves, predominando del sector oeste y sudoeste. La clave para estos días será vestirse "por capas", ya que la diferencia de temperatura entre la salida del sol y la tarde superará los 10 grados en la mayoría de las jornadas.

Este ciclo de estabilidad se presenta como la oportunidad definitiva para realizar tareas pendientes al aire libre, aprovechando el sol antes de que el ambiente invernal se instale de forma permanente.