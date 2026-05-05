Los polémicos antecedentes de Codazzi: búsqueda de Loan, desaparición de Nahuá y las estafas de Cositorto

Tras la detención del abogado José Codazzi por el caso del rapto y desaparición de Nahuá Santos Riquelme, se conoció en las últimas horas un historial en el cual se lo involucra en causas de suma importancia como las de Loan Peña y Leonardo Cositorto.

Desde este lunes por la noche, el letrado se encuentra detenido en la comisaría segunda de la localidad correntina de Esquina, acusado de haber trasladado en su camioneta particular al niño de seis años y a su papá Josias Santos Regis hasta la localidad de San Isidro, en la misma provincia.

Por esta situación, se activó el Alerta Sofía debido a la gravedad de la desaparición del pequeño, quien fue raptado por su papá luego de protagonizar un tiroteo que dejó herido a un vecino.

Su imagen comenzó a ser pública cuando se conoció que su defendida Laudelina Peña, tía de Loan y actualmente acusada, fue trasladada desde 9 de Julio hasta la capital provincial para que declarara en el fuero que la desaparición del niño estaba relacionada a un accidente automovilístico protagonizado por el matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

Pero se supo que esa testimonial fue planteada para desviar la investigación debido a que Laudelina, su hija Macarena, Codazzi y el senador Diego Pellegrini llegaron por la noche, momento en el que la fiscalía estaba cerrada y la causa se encontraba en el fuero federal, por lo que no podían aceptar su testimonio. A su vez, la mujer expuso que fue sobornada.

Una imagen que se fue empañando





Desde ese momento, la figura del abogado se desvirtuó, pero pese a que declaró por el hecho, nunca estuvo acusado formalmente ni detenido, sino que continuó llevando a cabo diversas defensas, ya no la de Laudelina.

El defensor negó haber amedrentado y sobornado a su ex clienta para instalar la hipótesis del accidente, en la que Loan habría sido atropellado y enterrado por el matrimonio detenido.

Defensor de Leonardo Cositorto





Se conoció también que Codazzi se sumó al equipo que defendió a Leonardo Cositorto por el caso de estafa piramidal de Generación Zoe en Goya. Durante semanas se desarrolló el debate, donde finalmente fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y estafas continuadas contra 98 ahorristas en la provincia.

En medio de las audiencias, publicaba videos en sus redes sociales contando cómo avanzaba el juicio, un claro panorama de que había sido contratado para la parte mediática del debate.

El abogado José Codazzi defendió a Leonardo Cositorto (NA).

Acerca de sus relaciones políticas en la provincia, los murmullos iniciaron cuando se viralizó en redes sociales una foto de Codazzi con Gustavo Valdés.

En tanto, la Agencia Noticias Argentinas pudo conversar con el actual senador correntino, quien confirmó que no tuvo ni tiene relación alguna con Codazzi, solo que se conocen por amistades cercanas, y que su posteo fue por "desafortunado" debido a la "ansiedad" que tenía por dar a conocer algo "importante" de la causa.

Se supo además que fue interventor del Registro Automotor en Esquina, pero en 2018 fue desplazado por diversas irregularidades durante su gestión. Otro detalle que llamó la atención es que su esposa, Guillermina Traverso, es reconocida por ser la reina en los carnavales locales con la Comparsa Yasi Bera y sería dueña de la camioneta en la que Codazzi trasladó a Nahuá y su padre.

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