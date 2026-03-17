Apresaron a un violador serial que raptó y abusó de una chica de 15 años

Un violador serial fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber raptado y abusado de una chica de 15 años, a la que amenazó con un cuchillo. El tremendo suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y se cree que el individuo sería autor de otros dos ilícitos similares, perpetrados en 2022 y 2024.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho comenzó el 8 de marzo, cuando la menor fue interceptada por el sujeto, quien de inmediato la redujo con un arma blanca.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, el malviviente condujo a la damnificada a un terreno baldío en cercanías de una estación de trenes, perteneciente al Ferrocarril General Roca y situada en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen (la Ruta Nacional 205) y la calle Caputo.

Trascendió que el delincuente ultrajó a la víctima y posteriormente ascendió a una formación ferroviaria, en la que se dio a la fuga.

Minutos más tarde, la situación fue denunciada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de esa zona.

Gracias al análisis de imágenes captadas por cámaras de vigilancia y con las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 8 -temática de Violencia Familiar y de Género-, se alcanzó a establecer cuál había sido el recorrido efectuado por este sospechoso.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Unidad de Policía de Prevención Local (U.P.P.L.), con el apoyo de los integrantes de las comisarías 4ª y 9ª del distrito, realizaron un allanamiento en una finca ubicada en General Alvear al 3400, casi en la esquina con Magdalena, en el Barrio Las Colinas, oportunidad en la que apresaron al hombre, de 48 años.

Requisa

Al requisar esa vivienda, los investigadores incautaron cuatro armas blanca, numerosos profilácticos, dos tarjetas SUBE, algunas prendas de ropa interior femenina y un teléfono celular.

Hasta el momento, se cree que el agresor sería responsable de otros dos episodios de similares características ocurridos en 2022 y en 2024, en el sur del Gran Buenos Aires.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual", el Juzgado de Garantías N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy