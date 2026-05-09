Motoqueros agredieron a balazos el frente de una casa en presunta venganza

Dos motoqueros, que habían agredido a balazos el frente de una vivienda a raíz de una presunta venganza, fueron detenidos por los pesquisas policiales en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los individuos, de 38 y de 26 años, resultaron apresados como saldo de un allanamiento que se realizó en una finca, situada en calle Lola Mora al 2400, casi en cruce con Doctor Ignacio Pirovano.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y en base a las directivas impartidas por el doctor Andrés Rafael Quintana, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 perteneciente a los tribunales locales.

La requisa

Trascendió que, al requisar la vivienda, los uniformados consiguieron incautar una motocicleta Zanella RX CC3 negra de 150cc, un arma de fabricación casera, un revólver Omega 38 largo carente de numeración, municiones de distintos calibres, una campera gris y un buzo verde con capuchas, una pantalón bermuda beige y zapatillas deportivas blancas.

Lo que consta en el expediente

Consta en el expediente que el hecho se produjo cuando los malvivientes atacaron a disparos el sector delantero de una vivienda ubicada en José Murature al 1900, en la esquina con Congreso.

Al respecto, las autoridades certificaron que el mayor de los aprehendidos fue la persona que efectuó los balazos y que su cómplice manejaba el rodado.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso de armas, tenencia de arma de guerra y resistencia a la autoridad", el Juzgado de Garantías N° 7 de la jurisdicción.

Por F.V.

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