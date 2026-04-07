Procesaron a Marcelo Porcel por abusar de diez menores, pero seguirá libre: a qué se debe

El empresario Marcelo Porcel fue procesado este lunes por abusar sexualmente de al menos diez menores del colegio Palermo Chico -todos compañeros de clase de su hijo-, pero no irá preso.

El juez Carlos Bruniard decidió no dictar prisión preventiva y dejarlo en libertad durante el proceso, al considerar que no existe riesgo de fuga ni peligro de entorpecimiento de la investigación, los dos requisitos que la ley exige para ordenar el encarcelamiento preventivo de un imputado.

En otras palabras, el procesamiento establece que hay pruebas suficientes para ir a juicio, pero no implica automáticamente la detención.

En el sistema judicial argentino, la prisión preventiva no es una consecuencia automática del procesamiento. Es una medida cautelar excepcional que solo procede cuando el juez verifica, concretamente, que el imputado podría fugarse o destruir pruebas.

En este caso, Bruniard entendió que ninguna de esas dos condiciones está presente. Los cargos -por más graves que sean- no alcanzan por sí solos para justificar el encierro preventivo según el Código Procesal Penal.

Las restricciones que sí se impusieron

La libertad de Porcel tiene límites concretos. No puede acercarse a menos de 300 metros de las víctimas, sus familias ni los testigos. Tampoco puede contactarlos por ningún medio: llamadas, mensajes, correo electrónico ni redes sociales.

Tiene prohibido ausentarse de su domicilio por más de 24 horas, debe entregar su pasaporte este martes y la Justicia notificó a Migraciones para bloquear cualquier salida del país sin autorización previa. Si no entrega el documento en término, podría ser detenido.

Además, el juez embargó sus bienes por $111.564.950 para garantizar eventuales indemnizaciones.

La causa

Los abusos habrían ocurrido entre 2022 y 2023 en el domicilio de Porcel en Palermo, un departamento en la Torre Le Parc de Puerto Madero y sus oficinas. Las denuncias formales se radicaron en 2024 ante el fiscal Pablo Turano. Todos los menores declararon en cámara Gesell.

El procesamiento es el paso previo al juicio oral. Porcel se presentó ante la Justicia semanas atrás y declaró su inocencia.



