La querella volvió a pedir la detención de Porcel y la defensa que se revoque el procesamiento

La causa judicial contra Marcelo Porcel entró este jueves en su etapa clave: la querella reclamó la detención de Marcelo Porcel y la defensa pidió la revocación del procesamiento por presuntos abusos sexuales contra diez menores de 13 años.

Los padres de los menores denunciantes estuvieron presentes en la audiencia desarrollada en la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones y entregaron cartas dirigidas a los jueces, en un gesto que marcó la tensión del momento procesal.

El tribunal deberá resolver en los próximos días si confirma el procesamiento dictado en abril pasado y si endurece la situación cautelar del empresario, actualmente limitada a la prohibición de ausentarse de su domicilio por más de 24 horas.

Como argumento, la querella remarcó la gravedad de los hechos, la cantidad de denunciantes y las evidencias reunidas justifican una medida más severa: la detención preventiva de Porcel.

Marcelo Porcel está procesado por el presunto abuso sexual de 10 menores.

La defensa, en cambio, cuestionó el procesamiento dictado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 50 y pidió su revocación, al sostener que no existe el grado de probabilidad requerido para mantener la imputación.

La evidencia que sostiene el procesamiento

La causa acumula los testimonios de diez menores -hoy de entre 17 y 18 años- que declararon en Cámara Gesell. Además, una pericia sobre el celular de Porcel reveló fotografías tomadas con cámara oculta de los chicos desnudos en el baño de su departamento en el edificio Le Parc, en Palermo.

Los denunciantes, todos compañeros de colegio de los hijos del empresario en el Colegio Palermo Chico, describieron situaciones en las que Porcel les ofrecía alcohol y dinero cuando tenían 13 años.

La Sala IV tiene ahora en sus manos la definición más importante del expediente hasta el momento.

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