Bruno Mars conquista el Billboard 200: su nuevo álbum "The Romantic" debutó directo en el Nº1

Con una carrera llena de hits globales y récords históricos, Bruno Mars vuelve a demostrar su enorme peso en la industria musical. El artista lanzó su cuarto álbum solista, "The Romantic", y el impacto fue inmediato: el disco debutó directamente en el puesto Nº1 del Billboard 200.

Este logro marca un nuevo hito en la carrera del cantante, ya que se trata de su primer álbum en debutar directamente en el primer lugar de este ranking y el segundo en alcanzar el Nº1, algo que no ocurría desde "Unorthodox Jukebox", publicado hace más de una década.

El trabajo discográfico llegó al público el 27 de febrero de 2026 a través de Atlantic Records y rápidamente comenzó a dominar las principales plataformas musicales.

Un álbum que domina las listas globales

El impacto de "The Romantic" no se limitó al Billboard 200. El álbum también alcanzó el Nº1 en el Apple Global Album Chart, el Nº1 en el Spotify Global Album Chart y el Nº1 en el Spotify Top US Album Chart.

Entre sus canciones más destacadas aparece "I Just Might", que logró convertirse en el primer debut Nº1 de Bruno Mars en el Billboard Hot 100.

Otro de los temas centrales del disco es "Risk It All", acompañado por un video musical oficial dirigido por Bruno Mars junto a Daniel Ramos. La canción también alcanzó el Nº1 en los rankings globales y estadounidenses de Apple y Spotify.

Tras su lanzamiento, todas las canciones del álbum ingresaron en los rankings globales de Spotify y Apple, acumulando hasta ahora 186.000 unidades equivalentes de álbum en Estados Unidos.

El fenómeno de sus últimos hits

El éxito de "The Romantic" llega en medio de un gran momento para Bruno Mars, impulsado por varios sencillos que dominaron las listas internacionales en los últimos años.

Uno de ellos es "Die With A Smile", su colaboración con Lady Gaga, que ganó un GRAMMY® y se convirtió en la canción más rápida en la historia de Spotify en alcanzar mil millones de reproducciones. El tema también lideró el Billboard Global 200 durante 18 semanas, estableciendo un récord.

Otro fenómeno fue "APT.", su colaboración con ROSÉ, que fue nombrada el sencillo global más vendido de 2025 por IFPI. Además, se convirtió en la canción más reproducida globalmente en Apple Music en 2025.

El tema logró 19 semanas en el Nº1 del Billboard Global Excl. U.S. y 12 semanas en el Nº1 del Billboard Global 200. También ganó "Canción del Año" en los MTV Video Music Awards 2025 y recibió tres nominaciones en los GRAMMY®:

Canción del Año

Grabación del Año

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

Una carrera llena de récords

A lo largo de su trayectoria, Bruno Mars se consolidó como uno de los artistas más influyentes del pop contemporáneo.

En enero de 2025, se convirtió en el primer artista en la historia de Spotify en superar los 150 millones de oyentes mensuales, ubicándose entre los músicos más escuchados del planeta.

Además, en octubre de 2022 hizo historia al convertirse en el primer artista en lograr seis sencillos con certificación Diamante de la RIAA.

Para 2026, el cantante ya suma al menos siete certificaciones Diamante, gracias a canciones como:

"Just the Way You Are" (21× Platino RIAA)

"Uptown Funk" junto a Mark Ronson

"Grenade"

"That's What I Like"

"When I Was Your Man"

"Locked Out of Heaven"

"The Lazy Song"

Su álbum debut "Doo-Wops & Hooligans" también mantiene un récord notable: es el disco de estudio de un artista masculino solista con mayor permanencia en la historia del Billboard 200, con más de 345 semanas en la lista.

En total, Bruno Mars logró diez sencillos Nº1 en el Billboard Hot 100 y acumuló 30 semanas en la cima del Global 200 con sus éxitos entre 2024 y 2025.

Las canciones que integran "The Romantic"

El nuevo álbum de Bruno Mars incluye nueve canciones que combinan pop, soul y el estilo característico del artista.

Tracklist de "The Romantic"

Risk It All Cha Cha Cha I Just Might God Was Showing Off Why You Wanna Fight? On My Soul Something Serious Nothing Left Dance With Me

Un nuevo capítulo en la carrera de Bruno Mars

Con "The Romantic", Bruno Mars suma un nuevo logro a una carrera marcada por récords, premios y éxitos globales. El debut directo en el Nº1 del Billboard 200 confirma su capacidad para mantenerse en la cima de la industria musical incluso después de más de una década de trayectoria.

Mientras el álbum continúa dominando las plataformas y las listas internacionales, el artista reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes del pop mundial.