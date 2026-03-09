Nicki Nicole habló de su forma de amar tras la ruptura con Lamine Yamal: "Soy muy intensa"

La historia entre la cantante rosarina Nicki Nicole y el joven futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal captó rápidamente la atención tanto del mundo de la música como del deporte.

Todo comenzó como un rumor que circulaba en redes y medios internacionales. Sin embargo, el 25 de agosto de 2025, día en que la rosarina celebró su cumpleaños número 25, el delantero sorprendió al publicar una foto romántica junto a ella. Con esa imagen confirmó públicamente lo que hasta entonces era solo una sospecha para los fanáticos.

La foto que confirmó la relación entre la artista y el futbolista

Durante algunos meses se mostraron juntos en diferentes ocasiones y la intérprete incluso manifestó públicamente que estaba feliz con el vínculo. Pero el romance no prosperó y hacia noviembre la relación ya había llegado a su final.

Nicki Nicole se mostraba muy enamorada en sus redes sociales

Casi cuatro meses después de aquella separación, la cantante decidió hablar con total honestidad sobre su manera de vivir el amor y las experiencias que marcaron su vida sentimental.

Una personalidad romántica y muy apasionada

En una charla con el pódcast Desigual Talks, conducido por Miranda Makaroff, la artista habló sobre su forma de vincularse en el plano afectivo y sorprendió con una confesión tan divertida como sincera.

"Soy bastante detallista. Soy un poco romántica, me la vivo. Soy Luis Miguela", comentó entre risas durante la conversación, que tuvo como eje el Día de los Enamorados.

En esa misma línea, explicó que suele entregarse con mucha intensidad cuando alguien le interesa.

"No puedo dar uno solo y en eso a veces me tengo que medir porque es todo un montón. Yo soy muy intensa. Cuando me gusta alguien, manejo una intensidad muy fuerte", reconoció la rosarina.

La astrología y una explicación sobre su intensidad

Durante la entrevista también mencionó una experiencia personal con una tarotista con la que trabaja desde hace algunos meses. Según contó, la especialista le explicó ciertos aspectos astrológicos que podrían influir en su forma de enamorarse.

"Me explicó algo de las casas en donde vos tenés los signos. Hay una casa que es la de Virgo [su signo], en la que está Aries, que es justo la del amor, y me dice: ‘Vos tenés algo que es que Aries es el signo más enamoradizo de todos, entonces te lanzás al vacío. A vos te gusta alguien y te lanzás y fantaseás, y con Virgo, como es el signo más determinante y pensante, te terminás dando cuenta de que te lanzaste al vacío, pero tarde'", relató.

A partir de esa mirada, la cantante explicó que comenzó a tomar mayor conciencia de su intensidad y a intentar encontrar un equilibrio emocional.

Idealizar demasiado y adelantarse a los hechos

En otro tramo de la conversación, la conductora le preguntó si alguna vez una relación había terminado porque ella sentía que estaba "exprimiendo como una esponja" a la otra persona. La artista no dudó en reconocer que esa situación le ocurrió.

"Sí, la idealización. Me adelanto a los hechos. A veces, en vez de simplemente disfrutar de algo o que sea algo casual, conocer a una persona o ser pensante y decir ‘esto es obvio que no va a funcionar, porque trabajo, estoy todo el tiempo viajando por el mundo o no somos de los mismos mundos', ella se tira al vacío de pecho, como un pingüino, y va por debajo. Y después te chocás contra la pared", reflexionó.

Aunque no dio nombres, dejó entrever que podía estar refiriéndose a su relación con la joven figura del club catalán. Durante ese período, la intérprete dividía su vida entre Argentina, España -país en el que reside el futbolista- y las distintas ciudades del mundo en las que debía cumplir con compromisos profesionales.

El anuncio de la separación

El final del vínculo se conoció a comienzos de noviembre, cuando el propio jugador confirmó públicamente la ruptura.

"Simplemente nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación", aseguró en ese momento en diálogo con el influencer Javi Hoyos. Además, aclaró que no existió ninguna infidelidad.

Un aprendizaje que deja huella

Más allá de la ruptura, la artista dejó en claro que cada experiencia amorosa le permitió conocerse mejor. Hoy, con una mirada más reflexiva sobre su forma de enamorarse, busca encontrar un equilibrio entre la pasión que la caracteriza y la necesidad de vivir los vínculos con mayor calma.