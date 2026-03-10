Ricardo Montaner arrasó en Argentina y Uruguay con siete conciertos sold out

Durante más de cuatro décadas, Ricardo Montaner se consolidó como una de las voces más importantes de la música latina. Con baladas que marcaron generaciones y conciertos multitudinarios en distintos países, el artista construyó un vínculo muy fuerte con su público.

Su paso por Argentina y Uruguay

Ese lazo volvió a sentirse con fuerza en su reciente paso por Argentina y Uruguay, donde el cantante comenzó su nueva gira internacional "El Último Regreso World Tour".

El tour arrancó con una serie de conciertos completamente agotados y una despedida cargada de emoción en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Siete conciertos con entradas agotadas

El cantante eligió Argentina, su país natal, para dar el puntapié inicial de su gira mundial. Allí realizó seis conciertos sold out, con presentaciones en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, bajo la producción de Fenix Entertainment.

En medio de esta visita también cruzó el Río de la Plata para presentarse en el Antel Arena de Montevideo, en Uruguay, donde las entradas también se agotaron.

La despedida del país ocurrió con su cuarto y último show en el Movistar Arena, cerrando así una serie de noches que convocaron a miles de fanáticos.

Una puesta en escena imponente y un repertorio lleno de clásicos

Con una producción visual impactante, una banda sólida y un escenario pensado para un espectáculo de gran escala, Ricardo Montaner ofreció un recorrido por algunas de las canciones más importantes de su carrera.

El concierto comenzó con varios de sus clásicos más recordados, entre ellos "Yo Que Te Amé", "Será", "Adonde Va El Amor", "Castillo Azul", "El Poder De Tu Amor" y "La Cima Del Cielo".

A lo largo de la noche también sonaron canciones más recientes como "El Último Regreso", el single que le da nombre a la gira, además de temas muy populares como "Solo Con Un Beso", "Quisiera", "Ojos Negros" y "La Chica del Ascensor".

El show también tuvo un momento más festivo con un bloque de canciones bailables que incluyó "Soy Feliz", "Cachita" y "Vamo Pa' La Conga", que hicieron que todo el Movistar Arena se pusiera de pie.

En medio de la emoción del espectáculo, el artista también compartió unas palabras con el público.

"Yo soñaba con el reencuentro pero nunca me imaginé que iba a ser de esta manera. Les doy las gracias por haberme acompañado en ‘El último regreso' en Argentina", expresó Ricardo Montaner.

Invitados especiales en cada noche

Cada una de las presentaciones en Buenos Aires tuvo momentos especiales con invitados sobre el escenario.

Para las cuatro fechas en el Movistar Arena, el artista invitado fue Zhae, ex participante del Team Montaner en "La Voz Argentina", el programa de Telefe.

Además, las funciones contaron con apariciones sorpresa. En las primeras dos noches participaron sus hijos Mau, Ricky y Evaluna, junto a su yerno Camilo. En el tercer concierto se sumó Héctor Montaner.

En el show final, el invitado especial fue Alejandro Lerner, con quien interpretó la canción "Tu Piano y Mi Guitarra".

Durante ese momento, Montaner aprovechó para agradecerle públicamente.

"Nos conocemos desde 1989... Mi primera oportunidad me la dio Alejandro acá en Argentina. Yo no estaría aquí parado hoy en este escenario si no fuera porque aquel día me diste esa oportunidad. Mi corazón está hipotecado a ti durante toda mi existencia, yo te agradezco mucho lo que hiciste por mí sin darte cuenta", expresó.

Dos himnos para cerrar una noche inolvidable

Después de más de dos horas de show, el concierto llegó a su final con dos canciones emblemáticas de su repertorio: "Déjame Llorar" y "Tan Enamorados".

Ambos temas coronaron una noche cargada de emoción y marcaron el cierre de las primeras siete presentaciones del tour "El Último Regreso".

Un tour que recorrerá el mundo

Tras varios años alejado de los escenarios, Ricardo Montaner volvió con "El Último Regreso Tour 2026", una gira que representa mucho más que una serie de conciertos.

El propio artista la define como un reencuentro con su público y una celebración de sus más de cuatro décadas de trayectoria en la música.

Después de su paso por Argentina y Uruguay, el tour continuará por Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana y España, llevando su música a distintos rincones del mundo.

Las fechas de los shows de Ricardo Montaner

Una gira histórica

Con esta gira, Ricardo Montaner reafirma su conexión con el público y vuelve a recorrer los escenarios con un espectáculo que combina emoción, clásicos inolvidables y una historia musical que sigue vigente.





