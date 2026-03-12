Taichu anuncia la presentación oficial de "HOTCORE" en Buenos Aires

La cantante y referente de la nueva escena alternativa Taichu confirmó la presentación oficial de su álbum HOTCORE en Buenos Aires. El show tendrá lugar el 19 de marzo en Crobar, un escenario emblemático de la noche porteña que será el punto de encuentro para los seguidores que esperaban su regreso.

El concierto marcará su vuelta a los escenarios de la ciudad después de casi tres años, un período en el que la artista atravesó una etapa de exploración artística y personal que derivó en el lanzamiento de su nuevo material.

Con 14 canciones, HOTCORE profundiza el universo que Taichu había comenzado a construir en la era RAWR, pero con una mirada más introspectiva. El proyecto propone una mezcla entre la intensidad de la música de club y un relato emocional más crudo, donde conviven euforia, vulnerabilidad y experimentación sonora.

El disco fue producido por Luigi Navarro, Molok0, Dayvan y Quinbill, y suma colaboraciones internacionales con artistas como Coucou Chloe, Rojuu y SadBoi, ampliando su identidad sonora dentro del pop alternativo y la electrónica.

La presentación en Crobar será la primera oportunidad para vivir en vivo el universo de HOTCORE, en un show que promete trasladar al escenario la estética y la intensidad emocional del álbum.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Bombo, en lo que se anticipa como una de las citas más esperadas de la escena urbana local en marzo.