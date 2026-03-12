Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

Taichu anuncia la presentación oficial de "HOTCORE" en Buenos Aires

La artista llevará su nuevo universo musical al escenario de Crobar el próximo 19 de marzo, en un show que marcará su regreso a la ciudad tras casi tres años.

Cecilia Andrea Bello

La cantante y referente de la nueva escena alternativa Taichu confirmó la presentación oficial de su álbum HOTCORE en Buenos Aires. El show tendrá lugar el 19 de marzo en Crobar, un escenario emblemático de la noche porteña que será el punto de encuentro para los seguidores que esperaban su regreso.

El concierto marcará su vuelta a los escenarios de la ciudad después de casi tres años, un período en el que la artista atravesó una etapa de exploración artística y personal que derivó en el lanzamiento de su nuevo material.

&nbsp;Taichu presentará en vivo su álbum HOTCORE el 19 de marzo en Crobar&nbsp;
 Taichu presentará en vivo su álbum HOTCORE el 19 de marzo en Crobar 

Con 14 canciones, HOTCORE profundiza el universo que Taichu había comenzado a construir en la era RAWR, pero con una mirada más introspectiva. El proyecto propone una mezcla entre la intensidad de la música de club y un relato emocional más crudo, donde conviven euforia, vulnerabilidad y experimentación sonora.

El disco fue producido por Luigi Navarro, Molok0, Dayvan y Quinbill, y suma colaboraciones internacionales con artistas como Coucou Chloe, Rojuu y SadBoi, ampliando su identidad sonora dentro del pop alternativo y la electrónica.

&nbsp;El show marcará el regreso de Taichu a los escenarios de Buenos Aires tras casi tres años sin presentaciones en la ciudad&nbsp;
 El show marcará el regreso de Taichu a los escenarios de Buenos Aires tras casi tres años sin presentaciones en la ciudad 

La presentación en Crobar será la primera oportunidad para vivir en vivo el universo de HOTCORE, en un show que promete trasladar al escenario la estética y la intensidad emocional del álbum.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Bombo, en lo que se anticipa como una de las citas más esperadas de la escena urbana local en marzo.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop
Noticias

Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Taichu