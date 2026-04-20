Katy Perry se volvió viral tras una insólita acción en la Fontana di Trevi: "Necesito buena suerte"

En el mundo del espectáculo internacional, Katy Perry se mantiene como una de las artistas más influyentes y comentadas.

Dueña de un estilo auténtico y descontracturado, cada aparición suya logra captar la atención del público.

Durante su reciente visita a Roma, la cantante volvió a ser tendencia tras protagonizar una escena tan curiosa como espontánea en la icónica Fontana di Trevi.

Un gesto inesperado que se volvió viral

En un video que se viralizó rapidamente en las redes sociales, la artista estadounidense aparece buscando una moneda para cumplir con la clásica tradición de arrojarla a la fuente y pedir un deseo. Sin embargo, al no tener cambio y no conseguir que alguien le prestara, decidió improvisar.

Entre risas, sumergió brevemente su tarjeta de crédito en el agua y explicó el motivo con total naturalidad: "Necesito buena suerte".

Fiel a su estilo, también hizo referencia a una de sus canciones y bromeó: "Ya les dije en ‘Save as Draft', no tengo nada que ver con el cambio", y agregó: "pero últimamente estuve tirando muchas monedas".

%u266C sonido original - Sin Límite TLX @sinfiltro_tlx Katy Perry sorprendió en Roma al lanzar... ¡su tarjeta de crédito! %uD83D%uDCB3%u2728 La cantante explicó que no llevaba monedas, pero no quiso perder la tradición de pedir un deseo en la icónica Fontana di Trevi. Así que improvisó y arrojó lo que tenía a la mano para atraer la buena suerte. #SinLímiteTLX

Un recorrido por Roma que compartió con sus fans

Más allá de este episodio, la artista documentó distintos momentos de su paso por la capital italiana bajo el título "Just Rome'ing around".

Entre las imágenes, mostró su visita a la Basílica de San Pedro, donde incluso se animó a cantar en tono humorístico "Pope Leo, hallelujah", en referencia al primer papa estadounidense.

También compartió parte de su actividad profesional, incluyendo los preparativos de un show íntimo en el centro de convenciones La Nuvola, donde interpretó su tema The One That Got Away.

Vida personal y actualidad

Durante su viaje, la cantante también dejó ver aspectos de su vida privada, como una videollamada con su hija Daisy Dove, fruto de su relación con el actor Orlando Bloom.

Además, trascendió que la pareja habría finalizado su vínculo en 2025 tras varios años juntos, un dato que no pasó desapercibido entre sus fans.

Una espontaneidad que la mantiene vigente

Con un gesto simple pero fuera de lo común, Katy Perry volvió a demostrar por qué sigue siendo una figura central del pop internacional.

Entre el humor, la cercanía con su público y su capacidad de generar momentos virales, la artista transforma situaciones cotidianas en contenido que recorre el mundo y mantiene su nombre en lo más alto de la conversación global.