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Miércoles, 15 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
DESGARRADOR

Dio a luz sola con ayuda de la IA y su novio dijo que encontró a la beba abandonada para ocultar que habían sido padres

La policía informó que el hecho comenzó cuando la adolescente de 15 años se encerró en la baño de su vivienda y pidió ayuda al ChatGPT para tener a su hija.

Gabriel Arias

Una insólita y dolorosa situación se vivió en la localidad bonaerense de Ezpeleta, en donde una recién nacida fue hallada cerca de la estación del tren. Poco después se supo que la madre, una adolescente de 15 años, dio a luz sola en su casa, con "ayuda" de la inteligencia artificial.

Los investigadores revelaron que la joven se encerró en la baño de su casa y solicitó asistencia a ChatGPT para tener a su hija, y todo esto enmarcado sin adultos presentes ni controles médicos.

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Afortunadamente, el nacimiento de la criatura se produjo sin complicaciones, pero fue entonces cuando se presentó un nuevo dilema urgente: qué hacer con la recién nacida.

Tras el parto, el novio de la adolescente, otro menor de 16 años, llevó a cabo un plan improvisado. Según informó La Noticia de Quilmes, el joven tomó a la recién nacida, la llevó hasta la estación de Ezpeleta, abordó a un hombre que pasaba por el lugar y le dijo que acababa de encontrar a la beba abandonada.

Denuncia en la comisaría


En ese momento, ambos se dirigieron a la comisaría local, donde la policía activó el protocolo de emergencia. Minutos después, una ambulancia del Same trasladó a la beba al Hospital Iriarte de Quilmes, donde quedó internada en Neonatología bajo observación.

Más tarde, la adolescente se presentó en el hospital y decidió contar la verdad de lo que había ocurrido. Ante un equipo interdisciplinario, relató cómo atravesó el parto sola y explicó también que actuó impulsada por el miedo y la desesperación.

Actualmente, tanto la madre como la beba están fuera de peligro y reciben seguimiento profesional.

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