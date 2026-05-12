Bullrich habló de la reunión de Gabinete con Milei: "Tiene una emocionalidad importante"

Luego de una reunión caliente protagonizada el viernes y en la cual el presidente Javier Milei mantuvo un tono alto con los ministros, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, intentó colocar "paños fríos" a la situación y dijo que primer mandatario tiene una "emocionalidad importante".

En el ingreso a la exposición agraria JONAGRO, que se realiza en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, senadora dijo en declaraciones a la prensa, que "el Presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo".

"Todas las noticias de Crónica, en vivo"

Por otra parte, el periodista de Clarín, Santiago Fioriti, publicó que algunos de los intercambios que ocurrieron el viernes en la reunión de Gabinete, donde Javier Milei se presentó ante sus funcionarios "en un estado de alteración emocional que forzó a todos, salvo a Patricia Bullrich, a guardar silencio".

El artículo indicó que el primer mandatario insistió en que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, seguirá siendo parte del Gobierno porque "es una persona honesta y lo están atacando injustamente".

Fuerte comentario del presidente

El asunto es que cuando la senadora quiso hacer un comentario, Milei la cortó en seco: "No me interrumpas. Estoy hablando y dando instrucciones. Cuando termine de hablar los voy a dejar solos para que hablen lo que quieran. Vamos a sostener a Manuel. Prefiero perder una elección antes que echar a un inocente", dijo.

En tanto, Bullrich fue consultada al respecto y no desmintió el cruce, y expresó: "No voy a contestar eso. No me corresponde". Asimismo, la senadora indicó que seguirá participando de las reuniones de la mesa política y de Gabinete: "Por supuesto", marcó.

"Yo no voy a comentar reuniones de Gabinete, son del Gabinete y tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten", sentenció. Sobre la mesa política que se realizará esta tarde, Bullrich adelantó que "vamos a discutir muchísimo los temas que están en el Parlamento".

Clima caliente en el oficialismo

Por otra parte, la interna en el Gobierno está en un momento álgido, luego de que Bullrich pidiera en una entrevista televisiva que Adorni presente su declaración jurada para frenar el escándalo por la investigación que lleva adelante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

"Tiene que ser de inmediato, es estirar algo que no tiene sentido", dijo. "Esto es importante para él, para el Presidente, que esto se aclare lo antes posible. Y él, en sus manos, tiene la herramienta para que esto se aclare lo antes posible", expresó Bullrich a A24.

Esto generó roces en la Casa Rosada que estarían repercutiendo también en el Congreso, ya que la jefa del bloque oficialista en el Senado le había prometido a sus aliados del PRO y la UCR separar Ficha Limpia del proyecto original para empezar a tratarlo esta semana. Sin embargo, hubo emisarios de Karina Milei y el libertario que preside la comisión aún no convocó.



