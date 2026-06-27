Patricia Bullrich posteó tras la salida de Adorni: "La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio"

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza Patricia Bullrich compartió un mensaje una vez conocida su renuncia, en donde sin nombrarlo resaltó su mirada sobre cómo deben ser los integrantes del espacio.

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", remarcó la ex funcionaria.

A lo largo de las últimas semanas, Bullrich había puesto en cuestionamiento en algunas oportunidades al ex jefe de Gabinete.

En ese sentido, le había reclamado tiempo atrás que presente la documentación de la declaración jurada "de inmediato", ante la demora que había presentado el ex funcionario.

Adorni presentó este sábado su renuncia como jefe de Gabinete de Ministros, con una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei.

"Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia", afirmó.