Detienen a joven que amenazó de muerte a Patricia Bullrich

Detuvieron a un joven en Jujuy que amenazó de muerte a la ex ministra de Seguridad y actual jefa de bancada de La Libertad Avanza en el Senado Patricia Bullrich.

El sujeto lanzó una serie de intimidaciones contra la ex funcionaria en sus redes sociales. En su mensaje, el acusado expresó "¡vieja hija de p... renunciá ya, sino te vamos a mandar a matar, conc.. de mie...!".

Esta expresión alertó de inmediato al personal de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal, que al tomar conocimiento de lo sucedido, realizó distintas tareas de campo para dar con el responsable.

El celular incautado.

Como resultado de las pesquisas realizadas tanto en redes sociales, como así también en otro tipo de bases de datos públicos, privados y sistemas policiales, los federales identificaron a un hombre que sería el titular del usuario investigado.

Frente a esto, los efectivos se trasladaron en búsqueda del sospechoso a su provincia y llevaron adelante tareas de inteligencia, con lo que se detectó que el hombre residiría en un sitio ubicado en los monoblocks "Las Goteras".

La orden de allanamiento fue realizada y fueron a la finca del apuntado.

Durante el procedimiento, que contó con la colaboración de efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Jujuy, el sospechoso fue apresado. Asimismo, se secuestró como material de prueba y un celular.