El Senado aprobó la ley sobre regularización de armas y prorrogó el sistema de entrega voluntaria hasta 2027

El Senado convirtió en ley un proyecto votado en el 2024 en la Cámara de Diputados para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

El proyecto del Gobierno se aprobó en general por 40 votos a favor contra 26 en contra y solo se voto por unanimidad el artículo referido a la prorroga del plan de entrega de armas.

La iniciativa se aprobó con el respaldado de la Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas, Frente de la Concordia de Misiones, Primero los Salteños y la Neuquinidad, mientras que se opusieron a la ley el interbloque del peronismo y Convicción Federal que reunieron 26 votos.

El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Carolina Losada, quién dijo que "este proyecto prorroga la entrega voluntaria de armas de fuego. Se puede hacer de manera anónima, tiene un incentivo económico y quien la entrega no tiene sanción por entregar un arma de fuego no registrada".

Dijo que "con esta ley se puede tener un control y una trazabilidad. A mí me parece que esa es una de las cuestiones más importantes de este proyecto de ley".

Sobre el programa de entregas de armas, Losada destacó que "la entrega voluntaria de armas de fuego se hace y se puede hacer en manera de manera anónima. Hay un incentivo económico para que la entrega para que la entrega se haga en forma voluntaria".

Por su parte, el senador peronista Martín Soria criticó el proyecto del Gobierno "las armas registradas ante el ReNAr aumentaron un 42%, la importación de armas de fuego se triplicó respecto a 2023 y las tenencias autorizadas crecieron casi 21%. Es imposible entender estos datos sin marcar la responsabilidad política de este gobierno".

En el cierre, la jefa de la bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que "con este plan de regularización de armas de fuego se busca una lógica de responsabilidad y que haya una fuerte regularización de las armas a través de un sistema digital. Armas que hoy son más peligrosas porque no existe ninguna trazabilidad sobre ellas".