Cumbre clave: Mahiques se reunió con la Corte Suprema y lanzan un plan para cubrir más de 300 vacantes judiciales

El Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia sellaron este martes el inicio de una nueva etapa institucional. En una reunión de alto voltaje político, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se encontró con los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para avanzar en la normalización del sistema judicial, que hoy cuenta con más de 300 vacantes sin cubrir.

El encuentro, realizado en el Palacio de Justicia, tuvo como eje central el envío masivo de pliegos al Senado. La intención de la Casa Rosada es cubrir los cargos de jueces, fiscales y defensores en tribunales federales de todo el país, que actualmente funcionan con estructuras incompletas o jueces subrogantes.

Jueces y fiscales: el plan para llenar los juzgados vacíos

El plan oficial contempla la designación de 200 jueces, 72 fiscales y 65 defensores oficiales. Según explicaron desde la cartera de Justicia, el objetivo es terminar con las demoras estructurales en las causas y mejorar la capacidad de respuesta de los tribunales federales, muchos de los cuales están paralizados por falta de titulares.

Para evitar polémicas, Mahiques anticipó que los postulantes deberán pasar controles más estrictos. Se incorporará la actualización obligatoria de antecedentes penales y un seguimiento exhaustivo sobre la situación patrimonial y el cumplimiento impositivo de cada candidato antes de recibir el aval definitivo.

El rol del Consejo de la Magistratura

La cumbre se dio en un clima de distensión, reforzado por la reciente jura de Santiago Viola como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. En ese ámbito es donde se terminarán de pulir los mecanismos para que los nombramientos no se traben y la Justicia recupere su agilidad.

Desde el entorno de los cortesanos vieron con buenos ojos la predisposición del Gobierno para reactivar el sistema de subrogancias y conjueces mientras se completan los concursos. El objetivo final, según ambas partes, es reducir la mora judicial y garantizar que no haya dependencias acéfalas en puntos estratégicos del país.