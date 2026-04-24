El tierno posteo de Camila Galante por el primer año de su hijo con Leandro Paredes: "Gracias por llegar a nuestras vidas..."

El universo de las redes sociales quedó derretido tras la publicación de Camila Galante, quien decidió celebrar el primer año de vida de su hijo con Leandro Paredes publicando un tierno y extenso álbum de fotos en Instagram. La noticia generó un impacto total al ver la recopilación de los momentos más significativos del pequeño, acompañados por un mensaje conmovedor que refleja el profundo amor de la familia.

El tierno carrete de fotos de Camila Galante por el primer año de su hijo con Leandro Paredes.

Con la frase "Gracias por llegar a nuestras vidas, mi ojitos de cielo", la empresaria compartió un carrusel que resume doce meses de crecimiento, risas y viajes inolvidables. El álbum incluye desde la imagen del nacimiento y la "primera noche en casa", pasando por momentos de intimidad como "con mi mami después de tomar tetis". Además, la publicación documenta cómo el niño fue creciendo mes a mes..

La parte más explosiva de la jornada llegó al ver los destinos internacionales que León visitó en su primer año, un verdadero sueño para cualquier niño. Consolidándose como un bebé viajero que recorrió el mundo antes de dar sus primeros pasos definitivos en la arena y la nieve.

La empresaria celebró el cumpleaños de León con una recopilación de sus momentos más dulces.

La publicación muestra a León empezando a dar sus primeros pasitos a los 11 meses y, más recientemente, jugando con papá, Leandro Paredes, demostrando que la pasión por la pelota se hereda. La ternura alcanzó su punto máximo con la imagen del pequeño trayendo flores a su mami o levantándose de la siesta con su papá, fotos que cosecharon miles de likes y comentarios de felicitación de amigos, familiares y seguidores de la pareja.

Finalmente, el arrollador éxito de esta publicación vuelve a demostrar que la familia Paredes-Galante es una de las más queridas y seguidas en las redes. Lo sucedido con el cumpleaños de León deja un precedente sobre cómo las celebridades eligen compartir su intimidad para conectar con su público. El impacto por la increíble vida del pequeño a tan corta edad apenas comienza, mientras los fanáticos celebran la felicidad de Camila y Leandro en esta nueva etapa de su vida, disfrutando del primer año de su "ojitos de cielo" que llegó para iluminarles el mundo.