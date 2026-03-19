"Gran Hermano Generación Dorada": quiénes bajaron de la placa positiva tras la sanción por complot

Todos los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) recibieron una severa sanción: quedaron en placa positiva luego de que se comprobara que hubo complot en la casa más famosa del país. En el programa de este jueves 19 de marzo, se conoció a los ocho participantes que se salvaron de la eliminación.

Con sobres dorados en mano, Santiago del Moro anunció a los salvados de la noche. De forma aleatoria, bajaron de la placa positiva: Zilli, Andrea, Emanuel, Solange, Daniela, Pincoya, Yipio y Cinzia.

Del Moro aclaró que, si bien Andrea del Boca está a salvo de la eliminación, su regreso a "Gran Hermano" depende de la aprobación de los médicos. Cabe recordar que la actriz debió salir de la casa para realizarse estudios médicos.