FARÁNDULA
"Gran Hermano Generación Dorada": quiénes bajaron de la placa positiva tras la sanción por complot
Este jueves 19 de marzo, se conocieron los resultados de la votación positiva y, en consecuencia, fueron salvados ocho participantes en el reality de Telefe. ¡Enterate más, en la nota!
Todos los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) recibieron una severa sanción: quedaron en placa positiva luego de que se comprobara que hubo complot en la casa más famosa del país. En el programa de este jueves 19 de marzo, se conoció a los ocho participantes que se salvaron de la eliminación.
Con sobres dorados en mano, Santiago del Moro anunció a los salvados de la noche. De forma aleatoria, bajaron de la placa positiva: Zilli, Andrea, Emanuel, Solange, Daniela, Pincoya, Yipio y Cinzia.
Del Moro aclaró que, si bien Andrea del Boca está a salvo de la eliminación, su regreso a "Gran Hermano" depende de la aprobación de los médicos. Cabe recordar que la actriz debió salir de la casa para realizarse estudios médicos.