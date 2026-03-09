Lola Latorre se volvió viral por un error insólito en "Pasapalabra": "La más fácil..."

La influencer Lola Latorre, hija de la mediática Yanina Latorre, protagonizó un blooper viral en pleno aire de Pasapalabra. Durante su participación en el programa de Iván de Pineda por Telefe, la joven cometió un error inesperado en "El Rosco" que desató las risas de sus compañeros de "Rumis" y se volvió tendencia en las redes sociales en cuestión de minutos.

Todo comenzó cuando los nervios le jugaron una mala pasada en una de las consignas más sencillas del juego. Mientras competía cabeza a cabeza contra Lizardo Ponce, Lola no pudo controlar la rapidez mental que exige el formato y terminó lanzando una respuesta que la dejó descolocada hasta a ella misma, generando una reacción espontánea que quedó registrada por las cámaras del estudio.

Lola Latorre se volvió viral por un error insólito en Pasapalabra: "Era la más fácil"

El momento exacto del fallido ocurrió cuando el conductor, Iván de Pineda, leyó la definición para la letra Q: "Natural de Neuquén, provincia de la Argentina, o de su capital". Sin dudarlo ni un segundo, la modelo respondió con total seguridad: "Neuquenino".

Apenas terminó de pronunciar la palabra, Lola se dio cuenta de la burrada y se llevó las manos a la cara totalmente avergonzada: "¡No, neuquino! Era la más fácil, ay no". El estudio estalló en carcajadas mientras ella se tapaba la cara, roja de la vergüenza por haber pifiado una respuesta que parecía regalada.

Más allá del tropezón en el juego, la hija de la panelista se tomó el error con mucho humor, demostrando que la mente puede jugar una mala pasada estando bajo presión. El video del momento ya circula por todos lados y los usuarios no tardaron en sumarse a las bromas por el nuevo gentilicio inventado por la influencer.