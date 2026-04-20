Multa por viajar en tren sin SUBE: cuánto cuesta la infracción y qué pasa si el pasajero se niega a pagarla

Viajar en tren sin la tarjeta SUBE puede traer duras consecuencias económicas para los usuarios del transporte público. El sistema establece sanciones para quienes no abonen correctamente el boleto, con multas que pueden alcanzar miles de pesos.

Aunque ya no existen los viejos "picaboletos", pueden aparecer guardas de Trenes Argentinos encargados de la fiscalización de pasajes. Su tarea es verificar que los usuarios hayan pasado el plástico por los molinetes y, en caso de no hacerlo, pueden aplicar la sanción correspondiente.

Con las tarifas actualizadas de abril, la penalización se ubica en torno a los $2.800, un monto que equivale a diez veces el valor del boleto mínimo vigente para usuarios con SUBE registrada, que actualmente es de $280.

En caso de ser detectado sin haber abonado el viaje, el guarda puede exigir el pago de la multa correspondiente. Si la persona directamente no tiene SUBE, está obligado a bajar del tren, ya que no hay forma de validar el pasaje en el sistema.

¿Qué pasa si no se paga el boleto?





En la práctica, la situación puede resolverse de distintas maneras según la línea y el criterio del personal de control. En la mayoría de los casos, el pasajero es invitado a bajar en la siguiente estación para regularizar su viaje, ya sea validando la SUBE o comprando el pasaje si hay boletería disponible.

Si la persona no colabora o no presenta documentación, la situación puede escalar:

Intervención policial: el personal de control puede requerir la presencia de la policía que se encuentre en la formación o en la estación más cercana.

Identificación y demora: las fuerzas de seguridad pueden demorar al pasajero para verificar su identidad y confeccionar el acta correspondiente.





No pagar el boleto del tren con la SUBE puede derivar en multas económicas y la obligación de bajar de la unidad (Imagen ilustrativa).

Viajar en tren sin SUBE registrada: costos y problemas





No tener la tarjeta SUBE registrada se traduce hoy en un gasto mayor y en varias limitaciones a la hora de usar el transporte público. Con el esquema tarifario vigente a mayo de 2026, las diferencias no solo impactan en el bolsillo, sino también en la forma de viajar y gestionar la tarjeta.

1. El principal inconveniente es el precio. Quienes no tienen la SUBE nominalizada acceden a una tarifa más alta:

En trenes: el boleto mínimo pasa de $280 a $560, es decir, el doble.

En colectivos: el valor del pasaje mínimo, de $871,30, pasaría a $1.385,37 (en Provincia de Buenos Aires).

2. El sistema de descuentos por combinación de viajes no se aplica a tarjetas sin registrar.

Sin SUBE nominalizada, se abona el 100% de cada viaje.

No se accede a los descuentos del 50% y 75% en combinaciones dentro de un mismo lapso horario.

Esto puede duplicar o incluso aumentar el gasto diario en traslados habituales.

3. Otro punto clave es la seguridad del dinero cargado en la tarjeta.

Tarjeta registrada: permite recuperar el saldo en caso de pérdida o rotura.

Tarjeta sin registrar: si se extravía, el dinero cargado no se puede recuperar.





Además de tener la tarjeta SUBE para abonar, es clave registrarla para no pagar de más (Imagen ilustrativa).

4. Los beneficios sociales también quedan fuera del sistema si la tarjeta no está asociada a un DNI.

Jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, personal doméstico y otros grupos no pueden acceder al descuento del 55%.

En estos casos, se paga la tarifa completa sin reducciones.

5. La falta de registro también restringe el uso de herramientas digitales del sistema SUBE:

No se puede consultar historial de viajes.

No es posible controlar el saldo desde la app o Mi Argentina .

. La acreditación de cargas virtuales puede volverse más limitada o engorrosa.

¿Cómo registrar la SUBE?

El registro de la tarjeta SUBE no tiene costo y se realiza de manera sencilla. El trámite puede hacerse por dos vías:

De forma online: ingresando al sitio oficial del sistema SUBE, donde se debe cargar el número de la tarjeta junto con los datos personales, como DNI y correo electrónico.

Presencialmente: en centros de atención habilitados o en puntos SUBE distribuidos en distintos lugares.

El proceso se completa en pocos minutos y permite acceder a la tarifa correspondiente, evitando pagos adicionales y sanciones en el uso del transporte público.