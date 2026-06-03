Se viene un terrible diluvio: cuándo llegan las 48 de tormentas muy fuertes y a qué provincias afectan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el ingreso de un sistema de inestabilidad que provocará un marcado aumento de la nubosidad, con desarrollo de tormentas, lluvias y hasta diluvio de variada intensidad en distintas zonas del país. El fenómeno se extenderá durante 48 horas y podría generar complicaciones en varias provincias.

Según el pronóstico, se espera que este frente afecte principalmente al centro y norte del territorio argentino, con precipitaciones persistentes, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento.

Alerta meteorológica: ¿Cuándo se viene el diluvio y en donde?

El SMN emitió una alerta por el avance de un sistema de inestabilidad que afectará a distintas provincias del país con tormentas y lluvias de variada intensidad, que podrían ser de hasta 48 horas.

El fenómeno comenzará a desarrollarse durante la tarde del miércoles 3 de junio y se extenderá a lo largo del jueves, con posibilidad de que las condiciones de mal tiempo persistan en algunas regiones durante el fin de semana.

Según el pronóstico, las zonas donde se esperan tormentas fuertes son Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Córdoba, San Luis y Catamarca, donde se observa la presencia de nubosidad con actividad de precipitaciones.

Alerta meteorológica: ¿Cuándo se viene el diluvio y en donde?

Estas provincias serán las más comprometidas por el temporal, mientras que en el resto de las áreas alcanzadas se prevé un panorama más variable, con mejoras temporarias pero sin descartar inestabilidad.

¿Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires y el AMBA?

Según las últimas proyecciones meteorológicas, el sábado 6 de junio se perfila como la jornada más inestable en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, con una probabilidad alta de precipitaciones a lo largo del día.

Se espera que las primeras lluvias comiencen durante la mañana, con un escenario de cielo cubierto y condiciones que irían desmejorando progresivamente desde las primeras horas. A lo largo del día podrían alternarse momentos de lluvia débil con chaparrones más intensos, en un contexto de inestabilidad general que se mantendría durante buena parte de la jornada.