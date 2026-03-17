Talleres gratuitos en la sacundaria de la UNQ: cómo inscribirse y qué cursos hay disponibles

La Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes (ESET-UNQ) abrió la inscripción a una nueva oferta de talleres gratuitos destinados a la comunidad, con propuestas orientadas tanto al bienestar personal como a la formación en oficios.



Entre las actividades disponibles se encuentran el taller de entrenamiento funcional para adultos y el de cuidado de adultos mayores, ambos con cursada los sábados de 10 a 12 horas y fecha de inicio prevista para el 21 de marzo. A su vez, quienes busquen adquirir herramientas en oficios podrán anotarse en los cursos de iniciación a la plomería y a la electricidad, que se dictarán los miércoles de 17:30 a 21 horas a partir del 25 de marzo.

Desde la institución informaron que la inscripción se realiza de manera online a través de un formulario disponible en su linktree oficial. Además, remarcaron que la participación en los talleres estará sujeta a la disponibilidad de vacantes.

Con esta iniciativa, la ESET-UNQ continúa fortaleciendo su vínculo con la comunidad, ofreciendo espacios de aprendizaje accesibles que promueven tanto la capacitación laboral como el desarrollo personal.

Entrenamiento funcional para adultos:

Sábados de 10 a 12 hs. - Inicia el 21/3

Cuidado de adultos mayores:

Sábados de 10 a 12 hs. - Inicia el 21/3

Iniciación a la plomería:

Miércoles de 17:30 a 21 hs. - Inicia el 25/3

Iniciación a la electricidad:

Miércoles de 17:30 a 21 hs. - Inicia el 25/3