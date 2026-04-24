SUAF: así quedan los montos de las Asignaciones Familiares con el aumento de mayo

Los beneficiarios de las Asignaciones Familiares (SUAF) percibirán sus haberes de mayo de 2026 con una actualización automática. Este incremento, que se desprende del índice de movilidad vigente, impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores registrados, monotributistas y titulares de la prestación por desempleo.

Para este mes, el ajuste oficial es del 3,38%, cifra que se desprende del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. Al utilizarse dos decimales para el cálculo de la ANSES, los montos finales presentan valores específicos que dependen estrictamente del nivel de ingresos totales del hogar.

Escalas de cobro SUAF para mayo 2026





El valor de cada asignación está condicionado por el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Es importante recordar que, para acceder al beneficio, ningún integrante de la familia puede superar los topes individuales vigentes, ya que esto excluiría automáticamente el cobro del grupo completo.

En mayo, para la Asignación Familiar por Hijo y la Prenatal, el monto máximo de cobro es de $70.649,90 en aquellas familias con ingresos de hasta $1.058.088. En el siguiente escalón, para ingresos familiares entre $1.058.088,01 y $1.551.789, el valor de la asignación pasa a ser de $47.656,29. Quienes tengan un ingreso grupal de entre $1.551.789,01 y $1.791.592 percibirán $28.825,25, mientras que para el último rango de ingresos (entre $1.791.592,01 y $5.603.102), el monto final queda fijado en $14.871,65.

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los valores son significativamente más altos. Las familias con ingresos hasta $1.058.088 cobrarán $222.510,62. Para el rango de ingresos entre $1.058.088,01 y $1.551.789, el beneficio será de $157.411,28, y para todos aquellos que superen los $1.551.789,01 de ingreso familiar, el monto se establece en $99.346,86.

Finalmente, las Asignaciones de Pago Único (APU), que se cobran por eventos específicos y tienen un tope de ingreso familiar de $5.603.102, también se actualizaron. Por el Nacimiento de un hijo se pagarán $82.351,48, mientras que por Adopción la cifra asciende a $492.365,35. En el caso de Matrimonio, el pago único será de $123.305,95. Por último, la asignación por Cónyuge queda en $17.140,69.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la ANSES





Para verificar la fecha y el lugar de cobro asignado, los beneficiarios deben seguir estos pasos:

Entrar a la web oficial de ANSES. Dirigirse a la sección de consultas con el número de CUIL o beneficio. El sistema arrojará automáticamente el cronograma detallado y la entidad bancaria correspondiente.

Los montos de las Asignaciones Familiares con el aumento de mayo.

Guía para cambiar el medio de pago





Si necesitás modificar dónde recibís tu asignación, podés hacerlo de forma digital a través de Mi ANSES o la aplicación móvil:

Accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Entrá a la opción "Cobros" y seleccioná " Cambiar medio de cobro " .

Verificá que tus datos de contacto (teléfono y mail) sean correctos; recibirás un código de validación.

Una vez confirmado el código y el número de trámite de tu DNI, elegí el nuevo medio de pago.

El cambio de medio de cobro sueleen impactar, por lo que es posible que el próximo haber se liquide todavía en la cuenta anterior.