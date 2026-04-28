Jubilados: el monto final de mayo con aumento y bono, ¿de cuánto es el haber?

A medida que abril llega a su fin, la atención de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se traslada directamente a las novedades de mayo.

Para los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, impactará un aumento del 3,38%, equivalente a la inflación de marzo. Sin embargo, la duda concreta tiene que ver con la cifra final.

La respuesta depende de la suma de dos componentes fundamentales que el organismo previsional liquidará de forma conjunta.

La suma del haber mínimo y el bono para los jubilados y pensionados





Para la mayoría de los jubilados y pensionados, incluyendo las Pensiones No Contributivas (PNC), el monto de mayo se compone de la siguiente manera:

Haber base actualizado: por la fórmula de movilidad, la jubilación mínima pasa de los $380.202 actuales a $393.174,10 .

Bono de refuerzo: el Gobierno confirmó la continuidad del extra de $70.000 . Este monto no tiene descuentos de obra social ni de aportes.

Monto total: al sumar ambos conceptos, ningún jubilado percibirá menos de $463.174,10.

¿Qué sucede con los que cobran más de la mínima?





Para quienes tienen haberes superiores, el bono funciona como un "complemento". Esto significa que si la jubilación con el aumento del 3,4% queda, por ejemplo, en $420.000, el refuerzo que se recibirá será el monto necesario para alcanzar el nuevo "techo" de $463.174.

Si el haber ya supera los $463 mil, en mayo se obtendrá únicamente la jubilación con el aumento del 3,4%, sin el beneficio del bono adicional.

Jubilados: ¿De cuánto es el haber de mayo?

Fechas a tener en cuenta





Aunque el aumento rige desde el 1 de mayo, el calendario de pagos para los jubilados de la mínima y las Pensiones No Contributivas (PNC) arrancará recién el lunes 11.

Esta unificación de fechas hace que el primer grupo (DNI terminados en 0) sea el primero en verificar los nuevos montos en el cajero.

Hasta entonces, la entidad recomienda utilizar los canales digitales como Mi ANSES para consultar la liquidación detallada y verificar que el aumento haya sido aplicado correctamente sobre el haber básico.