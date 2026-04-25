Jubilados de la mínima con aumento: ¿Cuánto se cobra en mayo y en qué fecha comienzan los pagos?

Abril entra en su recta final y, para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, la atención ya está puesta en el calendario de mayo 2026.

Se confirmó que el próximo incremento será del 3,4% (correspondiente a la inflación de marzo), lo que impactará directamente en el poder adquisitivo.

Además, continuará el bono de refuerzo previsional, lo que garantiza un piso de ingresos más grande para quienes no cuentan con otros beneficios adicionales.

El monto final: ¿Qué se debe ver en el recibo de mayo?





Para un jubilado que cobra la mínima y no tiene descuentos por préstamos o moratorias, el esquema de cobro para el próximo mes se desglosa de la siguiente manera:

Haber base actualizado: pasa de $380.319 a $393.250,17 .

Bono extraordinario: se mantiene en $70.000 .

Total de bolsillo: el monto final garantizado asciende a $463.250,17.

Es importante destacar que este monto se acredita de forma unificada. Es decir, el día que corresponde cobrar según la terminación de DNI, se va a encontrar el total (haber + bono) depositado en la cuenta sueldo, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Jubilados de la mínima: ¿Cuánto se cobra en mayo con el aumento?

Fechas clave: ¿Cuándo arranca el pago de la mínima?





Los jubilados de la mínima serán, como siempre, los primeros en percibir sus haberes junto con los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC).

El calendario comenzará el lunes 11 de mayo para los documentos terminados en 0. A partir de allí, el cronograma avanzará a razón de un número de documento por día hábil, finalizando el viernes 22.

Dado que el lunes 25 de mayo es feriado nacional, es fundamental que quienes cobran en la última tanda del mes revisen su fecha exacta para evitar trasladarse al cajero en un día sin actividad bancaria.