Cuidado, jubilados: Cambió el calendario de pagos de mayo, ¿cuándo empieza?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados y pensionados, el cual se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI. Sin embargo, el organismo advirtió que el cronograma presentará modificaciones debido a la presencia de feriados durante el mes.

Según lo informado, tanto quienes perciben la jubilación mínima como aquellos que cobran haberes superiores deberán prestar especial atención a las fechas, ya que el esquema de pagos no seguirá el patrón habitual.

Esta reprogramación responde a la distribución de los días hábiles y a la necesidad de adaptar el calendario a jornadas sin actividad bancaria.

Cómo queda el calendario de pagos de mayo para jubilados

Uno de los factores principales que afecta el calendario es el feriado del Día del Trabajador, que en 2026 cae viernes y retrasa el inicio del mes. Aunque ANSES no suele comenzar los pagos el primer día hábil, este feriado impacta en la organización general y desplaza el arranque del cronograma. A esto se suma el feriado del Día de la Revolución de Mayo, que también incide en la etapa final de los pagos.

De acuerdo con el esquema tentativo, el calendario de pagos para jubilados comenzará el lunes 11 de mayo, algunos días más tarde de lo habitual. Esto implica que los beneficiarios deberán esperar hasta la segunda semana del mes para cobrar sus haberes.

Para los jubilados que perciben la mínima, las fechas previstas son:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el cronograma se organizará de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11

DNI terminados en 2 y 3: martes 12

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo

Por su parte, los jubilados con haberes superiores al mínimo cobrarán en la última semana del mes. En este grupo también se registran modificaciones, ya que el feriado del 25 de mayo obliga a desplazar el inicio de los pagos:

DNI terminados en 0 y 1: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 29 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 1 de junio.

Desde ANSES aclararon que este cronograma es estimativo y podría sufrir cambios en los próximos días, ya que aún no fue oficializado de manera definitiva.

El calendario de pagos de ANSES podría empezar un poco más tarde de lo habitual, debido al feriado del 1 de mayo. A su vez, también se verá interumpido hacia el final del mes por el feriado del 25 de mayo.

Montos estimados y cómo consultar los haberes

En paralelo, se estima que las jubilaciones y pensiones recibirán en mayo un incremento cercano al 3,4%, en línea con la actualización por inflación. De confirmarse este porcentaje y mantenerse el bono de $70.000, los valores aproximados serían:

Jubilación mínima: $393.250, que con bono alcanzaría los $463.250

Jubilación máxima: alrededor de $2.646.200

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600, con un total de $384.600

Pensiones No Contributivas (PNC): $275.275, que llegarían a $345.275 con refuerzo

Pensión para madres de siete hijos: $393.250, que con bono ascendería a $463.250

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus haberes y las fechas de cobro a través de la plataforma digital del organismo o mediante la aplicación Mi ANSES. Para acceder, deben ingresar con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción de jubilaciones y pensiones, y descargar el recibo correspondiente.