Jubilados: el Gobierno confirmó el pago del bono extra en mayo, ¿cuánto se cobra?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en mayo se seguirá pagando el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. La medida quedó oficializada tras su publicación en el Boletín Oficial, lo que garantiza la continuidad de este refuerzo.

A la par, se mantiene el esquema de actualización mensual de las jubilaciones, que se ajusta según la inflación. Para este mes, se espera un aumento cercano al 3,4%, en línea con el último dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

¿Qué se sabe sobre el bono extraordinario de ANSES para los jubilados que se entrega en mayo?

¿Qué se sabe sobre el bono extraordinario de ANSES para los jubilados que se entrega en mayo?

El pago del bono extraordinario de $70.000 continuará en mayo para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, como parte de las medidas que buscan reforzar los ingresos en un contexto de suba de precios.

La continuidad del refuerzo quedó establecida en el Decreto 292/2026, donde se dispuso que el monto se liquidará nuevamente a través de la ANSES, siguiendo el mismo mecanismo aplicado en meses anteriores.

El beneficio está dirigido a un amplio grupo dentro del sistema previsional. Incluye a quienes cobran jubilaciones mínimas y pensiones contributivas, tanto bajo la ley vigente como en regímenes anteriores que hoy forman parte del esquema nacional.

A su vez, también alcanza a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben pensiones no contributivas. Entre ellas se encuentran las asignadas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones de carácter asistencial.

En cuanto a las condiciones de cobro, no se registran cambios. El bono completo se paga a quienes perciben el haber mínimo, mientras que quienes lo superan reciben un monto proporcional hasta completar el tope fijado por el Gobierno.

Este esquema permite complementar los ingresos y evitar que los haberes más bajos queden rezagados. Así, el refuerzo actúa como un ingreso adicional que se suma directamente al cobro mensual.

Además, en mayo se aplicará una nueva actualización de las jubilaciones vinculada a la inflación. El incremento estimado es del 3,4%, en base al último dato del Índice de Precios al Consumidor, lo que impactará directamente en el monto final a cobrar.

¿Cuánto cobrarán en mayo los beneficiarios de ANSES?

Jubilación mínima: rondaría los $393.250. En caso de mantenerse el bono de $70.000, el total a cobrar ascendería a $463.250.

Jubilación máxima: alcanzaría aproximadamente los $2.646.200.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se ubicaría cerca de $314.600. Con el bono, llegaría a $384.600.

Pensiones No Contributivas (PNC): rondarían los $275.275. Con el refuerzo, el monto alcanzaría los $345.275.

Pensión para madres de siete hijos: equivalente a la jubilación mínima, se ubicaría en $393.250 y, con el bono, alcanzaría los $463.250.





Calendario de pagos de mayo

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: