ANSES deposita una ayuda clave para madres y embarazadas: ¿Cómo cobrar más de $53.000 en mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el pago de un refuerzo económico que será acreditado durante mayo de 2026 y que impactará de manera directa en los ingresos de miles de familias.

El beneficio alcanza principalmente a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). En ambos casos, el refuerzo se presenta como un complemento que apunta a cubrir necesidades básicas en etapas clave del desarrollo infantil.

ANSES deposita un complemento económico para madres y embarazadas en mayo

El Complemento Leche está destinado a familias que cobran la AUH con hijos de hasta 3 años y a titulares de la Asignación por Embarazo. Su finalidad es reforzar la nutrición en una etapa considerada fundamental para el desarrollo, tanto durante la gestación como en la primera infancia.

Este beneficio forma parte del Plan de los Mil Días, creado por la Ley 27.611, que busca acompañar a madres y niños en situación de vulnerabilidad social mediante distintas políticas de asistencia.

El complemento Leche se suma de manera automática a los ingresos habituales de estas prestaciones.

Uno de los aspectos más destacados de este refuerzo es que no requiere inscripción previa. La ANSES lo otorga de manera automática a través del cruce de datos con el Ministerio de Capital Humano, por lo que quienes cumplen con los requisitos lo reciben sin necesidad de realizar trámites adicionales.

En mayo, el monto estimado del Complemento Leche alcanzaría los $53.299, en caso de que se confirme un aumento del 3,4% en las prestaciones sociales. Esta actualización responde al esquema de movilidad que ajusta los haberes en función de la inflación.

Montos de las asignaciones sociales en mayo

Con el incremento estimado, los valores de las principales asignaciones también se verán modificados. En el caso de la AUH por hijo, el monto total ascendería a $141.312, aunque el pago mensual directo corresponde al 80%, es decir, $113.049. El porcentaje restante se retiene y se acredita una vez presentada la documentación obligatoria.

Para la AUH por hijo con discapacidad, el valor total sería de $460.133, con un cobro efectivo de $368.106 bajo la misma modalidad de liquidación.

Por su parte, la Asignación por Embarazo también alcanzaría los $141.312, con un pago mensual de $113.049.