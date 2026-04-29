Atención: ANSES habilita un extra de $85.000 en mayo, ¿quiénes lo cobran?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cómo acceder al extra de $85.000 correspondiente a la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo pensado para acompañar los gastos educativos.

Este pago forma parte del calendario en mayo y está dirigido a quienes todavía no lo cobraron. Para poder recibirlo, es necesario cumplir con una serie de requisitos y completar un procedimiento específico que define el organismo.

La presentación de cierta documentación y la validación de datos son pasos clave dentro del trámite, por lo que es importante revisar las condiciones antes de avanzar para no quedar afuera del beneficio.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual?

Este ingreso adicional que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social busca acompañar a las familias frente a los gastos del ciclo lectivo, como útiles, uniformes y todo lo que implica la vuelta a clases.

Se trata de un monto que se deposita directamente en la cuenta del titular, funcionando como un apoyo económico puntual. El alcance del beneficio es amplio, ya que está dirigido a millones de chicos y adolescentes que asisten a instituciones educativas reconocidas.

La idea es que este refuerzo ayude a sostener la escolaridad durante el año, especialmente en contextos donde los costos educativos pueden volverse difíciles de afrontar.

Dentro del calendario de pagos de mayo, este extra se incorpora como un monto único por cada hijo en edad escolar. Se busca que cada familia pueda contar con un respaldo concreto al momento de cubrir necesidades básicas vinculadas a la educación.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual?

Para acceder al cobro, es fundamental cumplir con ciertas condiciones establecidas por el organismo. La ayuda está dirigida tanto a quienes reciben asignaciones familiares a través del SUAF como a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), siempre que se pueda acreditar la asistencia escolar en instituciones habilitadas.

En cuanto a la edad, el refuerzo contempla a niños desde los primeros meses de vida hasta los 17 años inclusive. Sin embargo, en el caso de hijos con discapacidad, no existe un límite etario, siempre que cuenten con la autorización correspondiente y acrediten su participación en espacios educativos o de formación.

¿Cómo solicitar la Ayuda Escolar Anual?





El trámite clave para habilitar el pago se realiza de manera online. Es necesario completar un formulario específico, validarlo en la institución educativa y luego cargarlo en la plataforma digital para que pueda ser evaluado por el sistema.

Este paso resulta determinante para quienes no recibieron el pago de forma automática en etapas anteriores. Una vez que la documentación es aprobada, el monto se acredita dentro de un plazo determinado directamente en la cuenta del beneficiario.

Además, es posible hacer un seguimiento del estado del trámite a través del portal oficial, donde se informa si la gestión fue aceptada o si requiere correcciones.

En caso de errores, se puede volver a realizar la carga, teniendo en cuenta que el sistema seguirá habilitado durante todo el ciclo lectivo para completar este proceso.