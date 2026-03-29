Ayuda Escolar de ANSES: este es el trámite fundamental para cobrar el beneficio

Durante marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a acreditar el pago correspondiente a la Ayuda Escolar Anual 2026. Sin embargo, no todos los beneficiarios vieron reflejado el dinero en sus cuentas, lo que generó dudas y consultas sobre los motivos de la falta de pago.

Este beneficio consiste en un monto que se otorga una vez al año con el objetivo de acompañar los gastos escolares, como la compra de útiles, uniformes y otros elementos necesarios para la educación.

Además, es compatible con otras prestaciones del organismo y se deposita en la misma cuenta donde se perciben asignaciones como la AUH o el sistema de asignaciones familiares.

El documento fundamental para cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Desde ANSES explicaron que el principal motivo por el cual no se acreditó el pago está vinculado a la falta de presentación del Certificado de Alumno Regular. Este documento es obligatorio para acceder al beneficio y corresponde al ciclo lectivo anterior.

Quienes hayan cumplido con este requisito antes del 31 de diciembre de 2025 recibieron el dinero de forma automática en marzo de 2026. En cambio, aquellos que no lo hicieron deben completar este trámite para habilitar el cobro.

La clave, entonces, es presentar el Formulario PS 2.68, que certifica la escolaridad del menor. Sin este paso, el sistema no autoriza la liquidación de la ayuda, incluso si se cumplen todas las demás condiciones.

Para cobrar correctamente la Ayuda Escolar de ANSES, los beneficiarios deben presentar en la plataforma del organismo previsional el formulario Formulario PS 2.68, que certifica la escolaridad del menor.

Qué hacer si no cobraste la Ayuda Escolar

En caso de no haber recibido el pago, ANSES indica que no es necesario iniciar un reclamo formal, sino completar el procedimiento correspondiente.

El trámite consta de los siguientes pasos:

Descargar el formulario



El Formulario PS 2.68 puede obtenerse desde el sitio oficial de anses.gob.ar o a través de la aplicación "Mi ANSES". Es importante verificar que se trate de la versión actualizada.



Completarlo en la escuela



El documento debe ser presentado en el establecimiento educativo donde asiste el menor. Allí, las autoridades deberán firmarlo y sellarlo para validar la información.



Subirlo de forma online



Una vez completo, el formulario debe cargarse en la plataforma digital:

Ingresar a "Mi ANSES" con CUIL y clave de seguridad social

Dirigirse a la sección "Hijos"

Seleccionar la opción "Presentar Certificado Escolar"

Subir una imagen clara del documento firmado



Este paso es indispensable para que el organismo procese el pago.

¿Cuánto tarda en acreditarse el dinero?

Tras la presentación del certificado, el depósito no se realiza de inmediato. Según informó ANSES, el plazo de acreditación puede variar entre 60 y 90 días, ya que se requiere la validación de los datos y la actualización del sistema.

El dinero se depositará en la misma cuenta donde el beneficiario cobra habitualmente sus asignaciones.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar

El beneficio está dirigido personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:

Asignación Familiar por Hijo o Hijo con Discapacidad

Asignación Universal por Hijo o Hijo con Discapacidad

En el caso de hijos sin discapacidad, deben tener entre 45 días y 17 años inclusive y asistir a establecimientos educativos oficiales, ya sea de nivel inicial, primario o secundario.

Por otro lado, para hijos con discapacidad no hay límite de edad. En estos casos, deben concurrir a instituciones educativas o de rehabilitación, incluyendo formación laboral, talleres protegidos o programas de apoyo pedagógico.