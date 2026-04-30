ANSES deposita un extra de $492.000 por única vez en mayo: requisitos para acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento en una prestación clave que se abona por única vez y que está destinada a acompañar a las familias en un momento particular. Se trata de un beneficio económico que, con la actualización prevista para mayo, alcanza un monto significativo dentro del esquema de asignaciones.

En este caso, ANSES ajustó el valor de la Asignación por Adopción, una ayuda económica que se entrega tras la formalización de un vínculo legal entre padres e hijos. Este ingreso extraordinario se posiciona como uno de los más altos dentro del sistema de prestaciones sociales.

Cuál es el monto de la Asignación por Adopción y cuáles son los requisitos

La Asignación por Adopción forma parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y consiste en un pago único, a diferencia de otras prestaciones que se perciben de manera mensual.

Está destinada principalmente a:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Beneficiarios alcanzados por el sistema de asignaciones familiares





Para mayo de 2026, el monto de esta asignación alcanzará los $492.461, en caso de aplicarse el aumento del 3,4% previsto para las prestaciones. Este ingreso se otorga una vez que la adopción queda legalmente formalizada y busca brindar un respaldo económico en una etapa de reorganización familiar.

Para acceder, es necesario cumplir con ciertos requisitos. El principal es contar con una sentencia judicial de adopción firme, que certifique el vínculo legal. Además, se deben reunir las siguientes condiciones:

Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES

Estar dentro de los grupos alcanzados por el SUAF

Presentar la documentación requerida





En cuanto a los plazos, el trámite debe iniciarse dentro de un período específico: desde los dos meses y hasta los dos años posteriores a la fecha de la sentencia de adopción. Este margen permite gestionar el beneficio sin urgencias inmediatas, pero establece un límite para evitar demoras prolongadas.

Entre la documentación solicitada se encuentran:

DNI del titular

Sentencia judicial de adopción





Con el aumento previsto del 3,4%, el monto de esta asignación puede alcanzar los $492.461.

Cómo solicitar la asignación por adopción

El trámite para acceder a este beneficio puede realizarse a través de distintas vías, lo que facilita su gestión para los interesados.

Las opciones disponibles son:

De forma online, a través del sitio oficial de ANSES ( anses.gob.ar )

) Mediante la aplicación móvil Mi ANSES

De manera presencial, solicitando un turno en una oficina del organismo

Antes de iniciar el trámite, se recomienda verificar que todos los datos personales, familiares y bancarios estén actualizados en el sistema.