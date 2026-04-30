ANSES podría suspender la AUH para algunos beneficiarios: Los motivos y cómo reclamar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Asignación Universal por Hijo (AUH) como una de las principales herramientas de asistencia económica destinada a familias que no cuentan con un empleo formal o atraviesan dificultades económicas.

Si bien el cobro de la AUH se realiza de manera automática una vez aprobado el trámite, no se trata de un ingreso permanente. La continuidad del beneficio depende del cumplimiento de una serie de condiciones que el organismo revisa de forma periódica. En caso de detectar irregularidades o incumplimientos, ANSES puede suspender o incluso dar de baja el pago.

Quiénes pueden solicitar la AUH

La AUH está dirigida a madres, padres o tutores de menores de edad que se encuentren desocupados, trabajen en la informalidad o estén inscriptos como monotributistas sociales. El objetivo es asegurar un ingreso básico por cada hijo menor de 18 años.

Para acceder a esta asignación, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Ser argentino o, en caso de ser extranjero o naturalizado, acreditar al menos dos años de residencia en el país

Tener hijos menores de 18 años (o sin límite de edad en caso de discapacidad)

No contar con empleo formal registrado

Estar dentro de los niveles de ingresos establecidos

Que el menor sea soltero

Además, uno de los puntos clave para sostener el cobro es la presentación de la Libreta AUH, un documento obligatorio que certifica el cumplimiento de controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

¿Por qué ANSES podría dar de baja el beneficio?

La suspensión de la AUH suele estar vinculada a cambios en la situación del titular o a cuestiones administrativas. Entre los motivos más frecuentes se encuentran:

Cambios en la situación laboral: si el titular accede a un empleo registrado o se inscribe como monotributista común

Superar los ingresos permitidos por el programa

No presentar la Libreta AUH en tiempo y forma

Datos personales o familiares desactualizados

Hijos que cumplen 18 años (salvo casos de discapacidad con certificado vigente)

Permanecer fuera del país por más de 90 días consecutivos

Inconsistencias en la información registrada o falta de documentación respaldatoria





Estas situaciones pueden ser detectadas por ANSES a través de cruces de datos con otros organismos, lo que deriva en la suspensión automática del pago.

Muchas veces, la suspensión de la AUH se debe a que el beneficiario no tiene actualizados sus datos personales y familiares en la aplicación de Mi ANSES.

Cómo reclamar si por error me anularon la AUH

En caso de que el beneficio haya sido suspendido por error o por una cuestión administrativa, existen mecanismos para iniciar el reclamo y regularizar la situación.

El primer paso es ingresar a la plataforma oficial del organismo o a la aplicación Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí se debe acceder a la sección "Hijos - Mis Asignaciones" para verificar si existe alguna observación o inconsistencia.

Si se detecta algún problema, el titular deberá corregir los datos, actualizar la información o presentar la documentación faltante. En muchos casos, la suspensión se debe simplemente a la falta de presentación de la Libreta AUH, por lo que su carga puede reactivar el beneficio.