Los trabajadores sin empleo pueden acceder a una ayuda de $363.000 en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) depositará hacia fines de mayo una ayuda económica destinada a personas que se quedaron sin trabajo y necesitan un respaldo mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral.

Se trata de la Prestación por Desempleo, un beneficio que el organismo otorga a trabajadores que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad.

Este ingreso funciona como un sostén económico temporal hasta que los trabajadores logren conseguir una nueva ocupación.

Cómo cobrar la Prestación por Desempleo en mayo

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa o cuyo vínculo laboral haya finalizado bajo determinadas condiciones legales.

Para mayo, los valores establecidos son:

Monto mínimo: $181.500 (equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil).

Monto máximo: $363.000 (equivalente al 100% del mismo indicador).





El monto final que percibe cada beneficiario se determina de manera individual. ANSES evalúa los aportes realizados a lo largo de la vida laboral reciente y las circunstancias específicas de la desvinculación.

En cuanto a los requisitos, el organismo establece dos grupos principales:

Trabajadores permanentes: deben haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años previos al despido o finalización del contrato.

deben haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años previos al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y acreditar al menos 90 días de actividad en el último año antes de quedar desempleados.





La Prestación por Desempleo se puede tramitar online a través de anses.gob.ar o de forma presencial en las oficinas de ANSES.

Cómo tramitar la prestación

El trámite para acceder a esta prestación es gratuito y puede realizarse de manera presencial en una oficina de ANSES, con turno previo, o a través de la plataforma de Atención Virtual del organismo (anses.gob.ar).

Los solicitantes cuentan con un plazo de hasta 90 días hábiles desde la fecha de despido para iniciar la gestión. En caso de exceder ese período, se aplicará una reducción en la duración del beneficio, descontando un día de cobro por cada jornada hábil de demora.

Para completar el trámite, es necesario presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Comprobante de la situación de desempleo, que puede ser: Telegrama de despido. Carta documento. Acta de quiebra del empleador.



Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo

El calendario de pagos de mayo también se organiza según la terminación del DNI de los beneficiarios: