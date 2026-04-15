Se actualizó la AUH: ¿En qué fechas de abril cobran con aumento?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a abril de 2026. Como todos los meses, el esquema incluye una actualización en los montos y una serie de beneficios adicionales que impactan directamente en el ingreso de las familias.

El aumento se aplica en base al mecanismo vigente, que toma como referencia la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En este caso, la suba corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que registró un incremento del 2,9%. Ese porcentaje se traslada a las prestaciones sociales que abona el organismo previsional.

Cómo queda organizado el esquema de cobro de la AUH en abril

Como es habitual, ANSES establece la fecha de pago según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiaria:

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril





Cómo queda actualizada la AUH de ANSES en abril 2026

Con el aumento del 2,9%, los montos de las asignaciones quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH: $136.666, con un cobro mensual de $109.332,80 tras la retención del 20% ($27.333), que se reintegra al presentar la Libreta AUH.

$136.666, con un cobro mensual de $109.332,80 tras la retención del 20% ($27.333), que se reintegra al presentar la Libreta AUH. AUH por discapacidad: $445.003, con un pago directo de $356.002.

$445.003, con un pago directo de $356.002. Asignación por Embarazo (AUE): $136.666, con un cobro mensual de $109.332,80.





Además del aumento, las asignaciones también recibirán el pago de los extras complementarios, que garantizan el acceso a alimentos básicos y acompañan el desarrollo infantil en los primeros años.

Qué extras siguen vigentes en abril

Además de la asignación mensual, continúan activos otros beneficios que incrementan el ingreso total de las familias:

Prestación Alimentar:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 hijos o más: $108.062





También se mantiene el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a personas gestantes y a niños de hasta 3 años. En abril, este adicional alcanza los $51.547.

Por otro lado, se suma la Ayuda Escolar Anual, un pago único que se otorga al inicio del ciclo lectivo. Este beneficio es de $85.000 por hijo y requiere la presentación de la documentación correspondiente.



