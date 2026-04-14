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Martes, 14 de abril de 2026

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AUH y SUAF en mayo: los nuevos montos de ANSES con el aumento confirmado

Tras el dato del INDEC sobre el IPC de marzo, la ANSES ajustará las asignaciones familiares el próximo mes. Cómo impacta el 3,4% en el "combo" de ingresos para familias con hijos.

Lucía Reppin

El esquema de actualización mensual de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene el dato necesario para definir los pagos de mayo de 2026.

Con el índice de inflación de marzo establecido en 3,4%, las asignaciones familiares y universales recibirán un nuevo aumento. Este sistema de movilidad, que ajusta los montos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, permite que las familias conozcan el valor de sus beneficios para el próximo mes.

Para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), el ajuste impacta en el haber base por cada menor a cargo. Sin embargo, el ingreso total se compone de una red de beneficios complementarios.

Otros componentes como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche dependen de decisiones administrativas del Ministerio de Capital Humano, lo que obliga a los beneficiarios a estar atentos a la suma final que aparecerá en sus cuentas.

Montos estimados para mayo 2026 con el aumento de la ANSES

Aplicando el nuevo porcentaje de movilidad, los valores base de las asignaciones quedarían conformados de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): el valor bruto subiría de $136.666 a aproximadamente $141.312 (se cobra el 80% directo y el 20% se retiene hasta la presentación de la Libreta).

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF): para el primer rango de ingresos, el monto pasaría de $68.341 a cerca de $70.665.

  • AUH por Discapacidad: el valor bruto estimado se ubicaría en torno a los $460.133.

  • Asignación por Embarazo (AUE): seguiría el mismo valor que la AUH, alcanzando los $141.312.

Extras y complementos: ¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar?

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no tiene una actualización automática por inflación. Por el momento, y salvo un anuncio oficial de último momento, los montos se mantendrían en los valores vigentes:

  • Un hijo: $52.250.

  • Dos hijos: $81.936.

  • Tres o más hijos: $108.062.

Por su parte, el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que sí suele ajustarse por movilidad, pasaría de $51.547 a aproximadamente $53.300 por cada niño de hasta 3 años.

Para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del&nbsp;Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF),&nbsp;el ajuste impacta en el haber base por cada menor a cargo. Sin embargo, el ingreso total se compone de una red de beneficios complementarios.Otros componentes como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche dependen de decisiones administrativas del Ministerio de Capital Humano, lo que obliga a los beneficiarios a estar atentos a la suma final que aparecerá en sus cuentas.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Montos estimados para mayo 2026 con el aumento de la ANSESAplicando el nuevo porcentaje de movilidad, los valores base de las asignaciones quedarían conformados de la siguiente manera:Asignación Universal por Hijo (AUH):&nbsp;el valor bruto subiría de $136.666 a aproximadamente $141.312&nbsp;(se cobra el 80% directo y el 20% se retiene hasta la presentación de la Libreta).Asignación Familiar por Hijo (SUAF):&nbsp;para el primer rango de ingresos, el monto pasaría de $68.341 a cerca de $70.665.AUH por Discapacidad:&nbsp;el valor bruto estimado se ubicaría en torno a los $460.133.Asignación por Embarazo (AUE):&nbsp;seguiría el mismo valor que la AUH, alcanzando los $141.312.Extras y complementos: ¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar?A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no tiene una actualización automática por inflación. Por el momento, y salvo un anuncio oficial de último momento, los montos se mantendrían en los valores vigentes:Un hijo: $52.250.Dos hijos: $81.936.Tres o más hijos: $108.062.Por su parte, el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que sí suele ajustarse por movilidad, pasaría de $51.547 a aproximadamente $53.300 por cada niño de hasta 3 años.Los nuevos montos para la AUH y el SUAF en mayo.
Los nuevos montos para la AUH y el SUAF en mayo.

Posible calendario de cobros para mayo

La ANSES suele iniciar el pago de asignaciones a partir de la segunda semana del mes, siguiendo el orden de terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: viernes 8 de mayo.

  • DNI terminados en 1: lunes 11 de mayo.

  • DNI terminados en 2: martes 12 de mayo.

  • DNI terminados en 3: miércoles 13 de mayo.

  • DNI terminados en 4: jueves 14 de mayo.

  • DNI terminados en 5: viernes 15 de mayo.

  • DNI terminados en 6: lunes 18 de mayo.

  • DNI terminados en 7: martes 19 de mayo.

  • DNI terminados en 8: miércoles 20 de mayo.

  • DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

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