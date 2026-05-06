Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en Buenos Aires: ¿Cuándo llega lo peor de la ciclogénesis?

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encamina a una jornada inestable este miércoles, bajo la amenaza de un fenómeno que podría complicar el panorama: la posible formación de una ciclogénesis. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya activó alertas por tormentas que podrían afectar a gran parte de la región.



Durante la primera parte del día, se prevé un escenario húmedo y cálido, con temperaturas que se ubicarán entre los 24 y 25 grados. Las lluvias estarán presentes desde temprano, aunque en forma intermitente. No se descartan chaparrones intensos pero de corta duración en distintos puntos del AMBA.

Sin embargo, el cuadro meteorológico comenzará a deteriorarse con el correr de las horas. Según las proyecciones, el punto crítico se alcanzaría después de las 17, cuando las precipitaciones podrían intensificarse de manera marcada y volverse más generalizadas.

Para la tarde y, sobre todo, hacia la noche, se espera la aparición de tormentas más organizadas que podrían venir acompañadas de ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente e incluso caída ocasional de granizo. Además, los especialistas advierten sobre la posibilidad de lluvias abundantes en períodos breves, lo que podría generar acumulaciones significativas y provocar anegamientos en zonas urbanas.

Lejos de disiparse, las condiciones inestables podrían extenderse más allá del miércoles. De hecho, se espera que durante la madrugada del jueves el sistema continúe activo, manteniendo un clima adverso durante varias horas.



El pronóstico del tiempo del SMN.

¿ Qué es la ciclogénesis ?

La ciclogénesis es el mecanismo mediante el cual se origina y se intensifica un área de baja presión en la atmósfera.

Este tipo de sistema genera una circulación de aire que potencia la formación de tormentas, lluvias intensas y vientos fuertes.

En regiones como el AMBA, su presencia suele estar asociada a episodios de mal tiempo más prolongados y severos.