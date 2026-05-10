Clima hoy, domingo 10 de mayo: sale el sol, pero sigue el frío, ¿qué dice el pronóstico para los próximos días?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico del tiempo y anticipó cómo estará el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este domingo 10 de mayo. Tras un sábado marcado por lluvias persistentes, las condiciones comenzarán a mejorar y el sol volverá a tener protagonismo.

Sin embargo, a pesar de la mejora en el estado del cielo, el frío continuará siendo el factor dominante. Las bajas temperaturas se mantendrán durante toda la jornada y no solo afectarán este cierre de fin de semana, sino que también se extenderán a lo largo de los próximos días.

Cómo estará el clima este domingo en Buenos Aires

Para este domingo 10 de mayo, se espera una leve mejoría respecto al día anterior, aunque el frío no dará tregua. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 5°C durante la madrugada, mientras que la máxima apenas alcanzará los 15°C por la tarde.

El domingo se mantendrá soleado, aunque tendrá temperaturas bastante bajas a lo largo de todo el día.

Durante la mañana, el termómetro rondará los 8 grados, con un cielo ligeramente nublado. El viento soplará desde el sector oeste con intensidades que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora, aunque se registrarán ráfagas más intensas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde, las condiciones serán más estables y el cielo estará despejado, permitiendo una mayor presencia del sol y con una máxima que llegará a los 15 grados. A pesar de esto, el viento continuará siendo un factor determinante: las ráfagas podrían mantenerse cerca de los 50 km/h, lo que hará que la sensación térmica se mantenga baja.

Hacia la noche, la temperatura volverá a descender hasta los 10 grados. El cielo se presentará algo nublado y el viento disminuirá su intensidad, generando un cierre de jornada frío pero más estable.

Pronóstico para el inicio de semana

El comienzo de la semana mantendrá características similares, sin lluvias a la vista, con mañanas frías y tardes algo más templadas.

El inicio de la semana se mantendrá con buenas condiciones climáticas.

Para el lunes 11, se espera una jornada sin precipitaciones, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 17 grados. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante el día, con algunos intervalos de nubosidad hacia la tarde.

En tanto, el martes 12 mostrará una leve suba en las temperaturas, con una mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados. El cielo continuará con condiciones estables y sin lluvias, consolidando un período de buen tiempo en la región.

El miércoles 13, se mantendrá el clima templado y agradable con una mínima que rondará los 10 grados y una máxima que alcanzará los 18 grados.

Recomendaciones para enfrentar el frío

Vestite en capas: Usá varias prendas y cubrí zonas clave como cabeza, manos y cuello.

Ventilá los ambientes: Dejá una pequeña abertura para permitir la circulación de aire.

Controlá los artefactos: La llama de la estufa debe ser siempre azul y no se deben usar hornallas para calefaccionar.

Hidratate: Consumí agua y bebidas calientes como té, mate o caldos.

Evitá la exposición: Si es posible, permanecé en interiores, especialmente durante la noche.

Cuidá a los más vulnerables: Prestá especial atención a niños, personas mayores y mascotas.



