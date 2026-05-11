Confirmado: hay alerta meteorológica amarilla por frío extremo y nevadas en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó para este lunes 11 de mayo una alerta meteorológica nivel amarilla por frío extremo y nevadas que afectará a cinco provincias del país.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad para las provincias de Tierra del Fuego y el oeste de Santa Cruz.

Hay alerta amarilla por nevadas en dos provincias (Imagen captura).

"En estas áreas se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 30 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual", indicó.

Ante esto, el Servicio Meteorológico recomendó evitar salir durante las nevadas y circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve. Además, aconseja revisar el estado de techos, canaletas y desagües para verificar que puedan soportar acumulaciones de nieve.

Asimismo, el organismo destacó la importancia de ventilar los ambientes para evitar acumulación de monóxido de carbono. En cuanto a la posibilidad de que las condiciones climáticas impidan la circulación, el SMN recomendó tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días.

Por su parte, el SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo en zonas de Misiones, Corrientes y Chaco, donde las temperaturas mínimas podrían llegar a los 6°C.

Hay alerta amarilla por frío extremo para tres provincias (Imagen captura).

En ese sentido, el organismo detalló que se trata de temperaturas que pueden ser "peligrosas", sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas y que pueden generar un efecto leve a moderado en la salud.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado en la primera parte de la jornada y con mejora. Habrá un ambiente muy frío a fresco en el Área Metropolitana de Buenos Aires. No se descartan lluvias aisladas. La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará los 17°C.