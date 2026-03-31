Así es la casa de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en Argentina: espacios amplios, diseño moderno y detalles de lujo

El cariño de los hinchas por los jugadores de la Selección Argentina también se traduce en un fuerte interés por su vida privada y familiar. En ese contexto, cada vez que los futbolistas muestran la intimidad de sus hogares, se genera gran repercusión. Así ocurrió con Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, quienes dejaron ver cómo es su casa en Argentina.

Tras decidir su regreso para jugar en Rosario Central, el integrante de la Selección Argentina del mundo ya tenía preparada su casa en Funes, una zona residencial de Santa Fe. Se trata de un lugar que combina tranquilidad, espacios verdes y cercanía con el club, elegido también por otras figuras del fútbol.

La propiedad es de la familia desde hace varios años, aunque fue reacondicionada antes de instalarse de manera definitiva. En ese proceso, se ajustaron distintos ambientes para ganar funcionalidad, luego de su paso por ciudades como París, Madrid y Lisboa. El resultado es una vivienda amplia, con una estética cálida, simple y pensada para la vida cotidiana.

Uno de los espacios más destacados es el living, amplio y luminoso. Allí se luce una mesa negra rodeada de sillas transparentes, que le da un toque moderno. Los tonos neutros predominan en paredes y muebles, generando un clima relajado.

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso junto a su familia. (Foto: Instagram/ @jorgelinacardoso26).

El diseño general apuesta por líneas rectas y grandes ventanales. Esa apertura hacia el exterior permite que la luz natural invada cada rincón y conecte el interior con el jardín que rodea toda la propiedad.

En otro sector, se destacan sillones en tonos oscuros combinados con beige. También hay puffs pensados para sus hijas, Mía y Pía, que aprovechan ese espacio para ver películas en un gran televisor.

La casa de Ángel de María. (Foto: Instagram/ @jorgelinacardoso26).

La cocina cuenta con equipamiento moderno, amplias alacenas y muebles funcionales. Predominan los colores claros, con algunos detalles metálicos que rompen la uniformidad visual.

En la planta alta se ubican los dormitorios, todos con vestidor y baño privado. Desde allí se accede a un balcón con vista abierta al parque, lo que suma un plus de privacidad y confort.

Las hijas de Ángel de María. (Foto: web).

En el exterior, la piscina se convierte en el punto de encuentro durante el verano. El jardín, cuidado al detalle, incluye un deck de madera, un sector de juegos para las nenas y un espacio ideal para la parrilla y el clásico asado.